50 binlik satışa tayfun engeli

BYD Sealion7’nin Türkiye tanıtımı geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen özel bir basın toplantısıyla gerçekleştirildi. Modelin Türkiye’ye özel olarak üretilen 160 kW’lık Design versiyonu 2 milyon 389 bin lira, 390 kW’lık Excellence donanım versiyonu ise 3 milyon 939 bin lira kasım ayına özel lansman fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Etkinliğin sürprizi ise BYD’nin tamamen elektrikli kompakt SUV modeli Atto2’nin eş zamanlı olarak tanıtılması oldu.





REKABETÇİ BİR FİYATLA GETİRDİK

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, markalarının ürün gamını hız kesmeden büyüttüğünü belirterek, “Sealion7, hem performans hem de donanım açısından Türk kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayacak bir model” açıklamasını yaptı. Satışlarının büyük bir kısmını hibrit araçların oluşturduğunu söyleyen Ergun, gelecek dönemde bu alanda farklı modelleri getireceklerini de sözlerine ekledi.





MİNİ SUV ATTO2 SATIŞI ARTTIRACAK

Önümüzdeki ay satışa sunulacak B-SUV segmentindeki yüzde 100 elektrikli BYD Atto2 modeline de değinen Ergun, “Güçlü bir oyuncu olacak” diye konuştu. Ergun, Türkiye genelinde 33 ilde 43 bayiye ulaştıklarını söyledi.





RAGASA TAYFUNU SEVKİYATI VURDU

BYD Türkiye’nin yeni modellerle birlikte ürün gamını dokuz modele çıkardığını vurgulayan Ergun, “Yıl başında 50 binlik bir satış hedefi koymuştuk. Çin’de meydana gelen Ragasa Tayfunu nedeniyle gemi sevkiyatlarında geçici bir aksama yarattı. Bu süreçte elimizdeki stoklarla ilerledik. Önümüzdeki iki ayda, yeni modellerimizin gelişiyle birlikte bekleyen müşteri taleplerini hızla karşılayabileceğiz” değerlendirmesinde bulundu.





ELEKTRİKLİ PAZAR 200 BİNİ GÖRECEK

Türkiye otomotiv pazarına ilişkin de görüşlerini paylaşan İsmail Ergun, “Türkiye pazarı, elektrifikasyon sürecinde Avrupa’ya kıyasla daha hızlı ilerliyor. Geçtiğimiz yılı yaklaşık 100 bin adet seviyesinde tamamlayan elektrikli otomobil pazarı, bu yıl iki kat büyüyerek 200 bin civarında kapanacak gibi görünüyor. Binek otomobiller içinde elektrikli araçların payı yüzde 17-18 seviyelerine ulaştı. Bu eğilimin önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz” dedi.



