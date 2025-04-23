500 milyon dolarlık gayrimenkul yatırımı

Gayrimenkul geliştirme, turizm, iklimlendirme ve enerji sektörlerinde 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren RGüzel Group, Antalya’daki markalı konut projelerine Luviya ile bir yenisini daha ekledi. Antalya’nın en hareketli aksı Aspendos Bulvarı’nda konumlanan proje, toplamda 500 milyon dolar yatırımla hayata

Antalya’da yaşam, alışveriş, iş ve eğlenceyi bir araya getirecek nitelikte bir yaşam projesi olarak öne çıkan Luviya, 65 bin metrekare arsa üzerinde konumlanıyor. Projede; 730 konut, 104 markalı rezidans daire, 1 ofis bloğu, 300 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel ve 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip 175 mağaza ile 30 eğlence ve gastronomi alanına sahip AVM yer alıyor. Lansman dönemine özel olarak konut fiyatlarının 11 milyon TL’den başladığı öğrenildi. İnşa çalışmalarının devam ettiği ve konut bloklarında temel atma faaliyetlerinin başladığı Luviya'da teslimler ise 2028’in son çeyreğinde yapılacak.