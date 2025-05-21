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AB 'küçük orta ölçekli' şirket tanımını değiştiriyor

AB 'küçük orta ölçekli' şirket tanımını değiştiriyor

17:0521/05/2025, الأربعاء
AA
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Avrupa Birliği
Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB), özellikle büyüme aşamasındaki şirketlere destek sağlanması amacıyla "küçük orta ölçekli" şirket tanımının değiştirilmesini öngören düzenleme yapmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, çeşitli AB yasalarından muaf tutulacak yeni bir "küçük orta ölçekli" şirketler kategorisi oluşturulmasını içeren düzenleme teklifi yaptı.

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, düzenlemeye göre, çalışan sayısı 750'yi, cirosu 150 milyon avroyu veya toplam varlığı 129 milyon avroyu aşmayan şirketlerin "küçük orta ölçekli" olarak kabul edileceği belirtildi.

AB içinde 38 bin civarında işletmenin bu kapsama gireceğine dikkat çekilen açıklamada, söz konusu şirketlerin AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği, Finansal Araçlar Piyasaları Direktifi ve Batarya Yönetmeliği gibi çeşitli kurallardan muaf tutulacağı ifade edildi.

AB ülkelerinde KOBİ'ler, 250 çalışanı aştıklarında büyük işletmeler sınıflamasına giriyor. Bu firmaların uyumluluk yükümlülükleri ve bürokratik işlemleri artıyor. 250'den az çalışanı olan şirketler ise çeşitli raporlama yükümlülüklerinden muaf tutuluyor.

Bu eşiğin 750 çalışana yükseltilmesiyle özellikle büyüme aşamasındaki şirketlere destek sağlanması hedefleniyor.



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