ABD Başkanı Biden: Kuzey Akım 2 projesini yapan firmalara yaptırım uygulayacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamış ve Rus ordusunun, bölgeye konuşlanması emrini vermişti.

Gelişmelerin ardından birçok ülke Rusya'ya yaptırım uygulama kararı alırken ilk büyük adım Almanya'dan gelmişti.

Berlin yönetimi, toplam maliyeti yaklaşık 11 milyar doları bulan ve gaz ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü karşılayacak Kuzey Akım 2 projesini iptal ettiğini duyurmuştu.

DÜNYA Kuzey Akım-2 rafa kalktı: Rusya'ya yaptırımlar devrede

BİR 'KUZEY AKIM' YAPTIRIMI DA ABD'DEN

Bugün, benzer bir karar da Washington yönetimi tarafından alındı. ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Biden, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmaya başladığı günden bu yana ABD'nin ortak ve müttefikleriyle Rusya'ya karşı güçlü ve ortak bir karşılık için çalıştığını belirtti.

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Biden, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bu ay yaptığı toplantıda da belirttiği üzere Berlin'in Rusya'ya yönelik adımlarda öncü olduğunu vurguladı.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım 2 projesinin durdurulmasına yönelik Almanya ile yakından çalıştıklarını vurguladı.

İki ülke arasında yapılan yakın istişarelerin ardından Almanya'nın dün Kuzey Akım 2 projesinin sertifikasyon sürecini durdurduğunu anımsatan Biden, "Bugün ben de yönetimime Kuzey Akım 2 AG'ye ve firma yetkililerine yaptırım uygulanması talimatı verdim. Bu adımlar, bizim Rusya'ya, Ukrayna'ya yönelik adımlarına karşılık uyguladığımız yaptırımların ilk bölümünün bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

Rusya'nın bölgede gerginliği tırmandırmayı sürdürmesi durumunda ABD'nin daha çok adım atmakta tereddüt etmeyeceğinin altını çizen Biden, "Attığı adımlar ile (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin tüm dünyaya daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde Rus gazından ve diğer enerji türlerinden uzaklaşma dürtüsü verdi." değerlendirmesinde bulundu.

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Biden, Rusya'ya yönelik attığı adımlar dolayı da Scholz'a teşekkür etti.