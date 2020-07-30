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Ekonomi ABD ekonomisinde tarihi çöküş Beklentiler yüzde 34 daralacağı yönündeydi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ABD ekonomisinde tarihi çöküş: Beklentiler yüzde 34 daralacağı yönündeydi

ABD ekonomisinde tarihi çöküş: Beklentiler yüzde 34 daralacağı yönündeydi

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32.9 oranında daraldı ve tarihinin en büyük düşüşünü kaydetti. ABD'de beklentiler ekonominin yüzde 34 daralacağı yönündeydi.

Haber Merkezi Diğer
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Koronavirüs nedeniyle azalan talep ve duran yatırımlar ekonomileri olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bugün Almanya'da açıklanan ve tarihe geçen yüzde 10.1'lik düşüşün ardından ABD'den çok daha olumsuz bir veri geldi.

ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32.9 daraldı ve bu rakam tarihin en büyük düşüşü olarak kayıtlara geçti.

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1958'de yüzde 10 küçülmüştü

ABD ekonomisinde şimdiye kadar üç aylık dönemler itibariyle yaşanan en büyük düşüş yüzde 10 ile 1958 yılında gerçekleşmişti. 2008'deki finansal krizde ise ekonomi dördüncü çeyrekte yüzde 8.4 küçülmüştü.

Harcama ve yatırımlarda sert düşüş

Korona pandemisi nedeniyle tüketici harcamalarında yaşanan çöküşün yanında yatırımlar, ihracat ve kamu harcamalarındaki düşüş ABD ekonomisinin tarihin en kötü çöküşünü tecrübe etmesine neden oldu.

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