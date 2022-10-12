Ekonomi ABD Hazine Bakanı Yellen Piyasalarda finansal istikrarsızlık belirtileri görmüyoruz
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD Hazine Bakanı Yellen: Piyasalarda finansal istikrarsızlık belirtileri görmüyoruz

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yükselen faiz oranlarına ilişkin endişelerin oynaklığı artırdığı bir dönemde, ABD piyasalarında finansal istikrarsızlık belirtileri görmediklerini ifade etti.

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Haber Merkezi AA
ABD Hazine Bakanı Yellen: Piyasalarda finansal istikrarsızlık belirtileri görmüyoruz
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, CNBC'ye verdiği röportajda, piyasaların iyi işlemeye devam ettiğini belirtti.

Janet Yellen, "ABD'de ve finansal piyasalarımızda gerçekten finansal istikrarsızlık belirtileri görmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Fed'in politikası hakkında konuşmayacağını ancak bankanın enflasyonu düşürmekte kararlı olduğunu belirten Yellen, Fed'in enflasyonu nasıl kontrol altına alacağına dair bir plan hazırladığını ve bunun piyasa tarafından oldukça iyi anlaşıldığını düşündüğünü kaydetti.

Yellen, Fed'in yaklaşımına itiraz etmediğini ve karar alma süreçlerine müdahale etmeyeceğini vurgulayarak "Fed'in bağımsızlığına güçlü bir şekilde inanıyorum." dedi.

Doğru yolun hangisi olduğuna karar vermenin Fed'in işi olduğunu ifade eden Yellen, bunun riskleri dengeleme meselesi olduğunu aktardı. Yellen, Fed'in iyi kararlar alacağına güvendiğini kaydetti.

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