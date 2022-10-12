​Suud’a NOPEC tehdidi.

İngiltere merkezli popüler enerji haber sitesi Oil Price, Biden yönetiminin, OPEC+’ın petrol fiyatları üzerindeki kontrolüne darbe vuracak olası önlemler konusunda Kongre ile istişare edeceğini yazdı. Siteye konuşan Washington’daki üst düzey hükümet kaynakları, ‘Petrol Üreten veya İhraç Eden Kartellere Hayır’ (NOPEC) tasarısının yeniden masaya geleceğini kaydetti. Buna göre, ABD mahkemelerinde rekabet ihlali nedeniyle dava açılabileceği ve Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Saudi Aramco’nun dağıtılabileceği bildirildi. NOPEC tasarısı, geçen mayıs ayında Senato Yargı Komitesi’nden geçmişti. Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, geçen hafta OPEC+’ın ham petrol üretiminde kesintiye gideceğini duyurmasının ardından, “Riyad’ın Putin’e yardım için yaptıkları ve Ukrayna’ya karşı verilen şiddetli savaş, Amerikalılar tarafından uzun süre hatırlanacak. Bu korkunç ve son derece alaycı eyleme karşı NOPEC tasarısı dahil tüm araçları masaya yatıracağız” demişti.

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ASKERİ İŞ BİRLİĞİ DONDURULABİLİR

ABD’nin Rusya-Ukrayna savaşı sonrası hızla artan enflasyonu dizginleyebilmek amacıyla yaptığı “petrol üretimini artırın” çağrısının aksine, petrol üreticisi ülkelerin oluşturduğu OPEC+’ın günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararı, Washington ile Riyad arasında gerilime neden oldu.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Bob Menendez, Washington’dan Suudi Arabistan’a silah satışı dahil her türlü askeri iş birliğinin dondurulacağı tehdidinde bulundu. Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya yönelik savaşına OPEC kararıyla destek verdiğini belirten Menendez, “Krallık savaşla ilgili pozisyonunu açıkça ortaya koyana kadar Riyad ile herhangi bir iş birliğine yeşil ışık yakmayacağım” dedi. Demokrat Senatör Richard Blumenthal ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna da benzer söylemleri Politico için yazdıkları, Suud’un ABD’nin çabalarını baltalamak ve Putin’in Ukrayna’yı işgaline yardım etmekle suçlayan bir görüş yazısında dile getirdi. Makalede, “Suudi Arabistan’ın kararı ABD’ye darbe oldu. Amerikan savaş teknolojisinin Riyad’a transferi derhal durdurulmalı” ifadelerine yer verildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby de ABD Başkanı Joe Biden’ın Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden gözden geçirdiğini söyledi.

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Putin ve MbZ’den ortak mesaj

ABD’nin Suudi Arabistan’ı hedef alan tehditleri devam ederken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi bir başka Körfez ülkesi, Birleşik Arap Emirlikleri’nin lideri Rusya’ya ziyarette bulundu. St. Petersburg’da BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid (MbZ) ile gerçekleştirdiği görüşmenin basına açık kısmında değerlendirmelerde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Kimse için sorun yaratmayacağız. Eylemlerimiz, dünya piyasalarındaki enerji tüketicileri, üreticileri ve satıcılarının kendilerini güvende hissetmeleri için dünya enerji piyasalarında istikrarı amaçlamaktadır. Bu nedenle her zaman piyasa ihtiyaçlarına cevap veriyor ve bunu güncel olaylara uygun yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Putin, BAE ile birlikte OPEC nezdinde attıkları adımların istikrar sağladığını belirterek, petrol arzını kısma kararının kimseye karşı olmadığını belirtti.

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