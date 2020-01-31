Ekonomi ABDde Türk dizilerine büyük ilgi Türkçe dersi alıyorlar
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Amerika'da Türk dizisi tutkunları Türkçe dersleri alıyor

ABD'de Türk dizilerine büyük ilgi: Türkçe dersi alıyorlar

Son yıllarda büyük başarı gösteren Türk dizileri yurt dışında da ciddi ilgi görüyor. Dijital platformlar üzerinden dünyanın onlarca ülkesinde de aynı anda yayınlanan diziler izleyenleri Türkçe öğrenmeye de itiyor. Özellikle Amerika'da Türk dizisi tutkunlarının Türkçe dersleri aldığı ve her fırsatta Türkiye'ye geldikleri açıklandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Netflix, Amerika'da Türk dizisi tutkunlarının Türkçe dersleri aldığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Pamela Hemphill, Marlena Gibson ve Adrienne Luedeking isimli ABD'nin farklı bölgelerinde yaşayan üç kadının üç farklı kuşağı temsil ettikleri ancak ortak tutkularının Türk dizileri olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, Marlena Gibson, Chicago’da yaşayan 34 yaşıyor. Üniversitedeyken film çalışmaları üzerine eğitim almış olan Gibson, lisanslı bir rehabilitasyon danışmanı. Gibson, freelance çalışıyor ve çoğunlukla tazminat davalarında değerlendirilmeye sunulmak üzere uzman raporları hazırlıyor. Aynı zamanda muhasebeci olmak için de dersler alıyor. Türk yapımlarıyla 2016 yılında tanışan Gibson, Türk dizilerinde duygulara çok önem verildiğini düşünüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gibson, şu ifadeleri kullanıyor:

"Hem iyi hem de kötü karakterleri hangi unsurların motive ettiği detaylı bir şekilde anlatılıyor. Ayrıca oyuncular en az Hollywood yıldızları kadar yetenekli. Duygu dolu bir hikayedeki karakterleri canlandırmak ileri düzeyde yetenek gerektiriyor ve Türk yıldızların çoğu bunu gayet iyi başarıyor."

60 yaşındaki Pamela Hemphill ise ABD'nin güneydoğusunda, Manolya Eyaleti lakaplı Mississippi eyaletinde yaşıyor. Bir süre önce emekli olan Hemphill, halen Federal Hükümet Eğitim Bakanlığı için proje bazlı çalışmalar yürütüyor. Hemphill'in Türk dizileriyle tanışması ise kişisel geçmişinin zorlu bir dönemine; yıllar önce geçirdiği bir rahatsızlığın ardından evde istirahat ettiği günlere denk gelmiş. O günden bu yana 100’ün üzerinde Türk dizisi bitirdiğini kaydeden Hemphill, aksanı henüz istediği seviyede olmasa da Türk dili öğrenmenin kendisini mutlu ettiğini söylüyor.

  • Türk dizilerini Netflix’te İngilizce altyazıyla izlemenin de Türkçe öğrenmesine destek olduğu belirten Hemphill, “Netflix’teki favorim Türk dizileri. Her gün hesabıma girip yeni dizi eklenip eklenmediğini kontrol ediyorum.” diyor.

Miami’de yaşayan Adrienne Luedeking de küçüklüğünden beri oyunculuğa merak duyan genç iş kadını, bir süre Los Angeles’ta yaşamış ve sektörün kalbinin attığı Hollywood’daki Amerikan Dramatik Sanatlar Akademisi’nde eğitim almış. Şimdiyse kadınların evlerinden freelance çalışabilmelerini sağlayan çevrimiçi bir hizmet sunuyor. Ayrıca serbest çalışmanın incelikleri üzerine profesyonel bir blog yazıyor. 24 yaşındaki Luedeking, bir süre önce en yakın arkadaşının tavsiyesi üzerine Türk dizilerini izlemeye başlamış ve o günden bu yana dizilerimizi izlemeden tek bir gün bile geçirmemiş. Hatta başta babası ve amcası olmak üzere aile üyelerini ve ABD, İtalya ve Nikaragua’daki akrabalarını da Türk dizileriyle tanıştırmış.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Luedeking, “Dizileri izlemeye başlamadan önce Türkiye hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Sonrasında ilgim ne kadar mı arttı? Şu kadarını söyleyeyim. İnternette tanıştığım, benim gibi dizileri izleyen 40 harika Amerikalı ve İngiliz kadınla geçen ay ilk defa Türkiye’ye gittik ve iki hafta kaldık. Harika zaman geçirdik. Ayrıca 2020 için bir seyahat rezervasyonu yaptım ve haftada iki kez Türkçe dersi alıyorum. Türk kültürüne olan ilgimin kesinlikle hayatımın büyük bir parçası haline geldiği söylenebilir." değerlendirmesinde bulunuyor.

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