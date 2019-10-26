ABD'den Küba'ya yeni yaptırım: Tüm uçuşlar iptal edildi ABD yönetimi, Başkent Havana dışında Küba'ya giden tüm uçuşları yasakladı. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu yaptırımların nedeni olarak "Maduro'ya destek çıkan ve kendi insanlarını ezen Küba rejimine ekonomik olarak bir bedel ödetme politikasıdır" ifadeleri ile açıkladı.

Haber Merkezi 26 Ekim 2019, 08:56 Son Güncelleme: 26 Ekim 2019, 09:07 AA