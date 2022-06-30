​ABD’yi fetheden CANiK dördüncü kez en prestijli ödülün sahibi

Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden CANiK, ihracat faaliyetlerine hız kesmeden devam ederken bir yandan da gerek yurt içinde gerekse yurt dışında aldığı ödüllerle dikkat çekiyor.

ABD'de silah endüstrisinin en önemli ödüllerinden ICA (The Industry Choice Awards) 2022’de, SFx RIVAL ile Yılın Tabanca Ödülü’nü kazanan CANiK, son 6 yıl içinde 4’üncü kez bu ödülü alma başarısını gösterdi. CANiK, bu ödülü daha önce de 2017'de TP9 SFx, 2019'da TP9 ELITE COMBAT, 2020 TP9 ELITE SC ile almıştı. Özellikle tüketici memnuniyeti ve değerleri dikkate alınarak belirlenen ICA ödüllerinin, tamamen bağımsız bir kurum olarak da ayrı bir önemi bulunuyor.

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‘ABD’DE BÜYÜMEYE DEVAM EDİYORUZ’

SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK markamız, Türkiye’den global pazarlara doğru büyürken, elde ettiği prestijli ödüllerle hem kalitesini dünya çapında tescilliyor hem de bilinirliğini daha da artırıyor. Köklü geçmişimiz ve yenilikçi yüzümüzün bir yansıması olan ürünlerimizle sadece şirketimizin değil Türk savunma sanayinin vitrinine de nitelikli bir değer kazandırıyoruz.

Uzman ekibimizin uzun soluklu bir çalışmayla tasarladığı ürünlerimizle, kullanıcılara daha iyi bir atış deneyimi sunuyoruz. ABD’de elde ettiğimiz bu prestijli ödülü, silah dünyasının en zorlu pazarında sürdürdüğümüz başarının temsili olarak görüyoruz. Aldığımız bu ödülle Amerika'daki pazar payımızı artırırken, Ar-Ge ve inovasyonda ulaştığımız son noktayı dünyada temsil etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

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SADECE EN İYİLER BİRİNCİ OLABİLİYOR

ICA, dünyanın en büyük pazarı ABD’de düzenlenen ve ateşli silahlar, ateşli silah aksesuarları ve mühimmatların değerlendirildiği bir etkinlik. Hiçbir firmanın üye ya da sponsor olarak kabul edilmediği bu organizasyon, tabancalarla ilgili değerlendirmeleri, çoğu zaman firmaların haberi olmadan yapıyor.

Jüri, bir mağazadan değerlendireceği silahı ya da aksesuarı satın alıyor, değerlendiriyor ve sonucu açıklıyor. Ateşli silahlar pazarındaki; asker, polis ve sivil her türlü kullanıcının yanı sıra silah mağazalarının bile temsil edildiği jüri, performansın yanı sıra distribütörlerin memnuniyeti ve ürününün satış sonrası desteğini de değerlendirmesine dahil ediyor. Bu açıdan, oldukça objektif bir şekilde yürütülen bu yarışmada, sadece her yönüyle en iyiler birinci olabiliyor.