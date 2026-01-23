Adıyaman e-ticaretle güç alıyor

Depremden etkilenen illerde girişimcilerin, KOBİ’lerin ve gençlerin dijitalleşme, e-ticaret ve e-ihracat alanlarında güçlenmesini hedefleyen Adıyaman Sosyal Girişimcilik Merkezi’nin açılışı dün gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) iş birliğiyle Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde kurulan merkez, eğitim ve istihdamı bir araya getirerek deprem bölgesinde kalıcı ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor. Açılışını Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın yaptığı toplantıya; Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, MÜSİAD Başkan Vekili Ahmet Doğan Alperen, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu, bölgedeki iş dünyası temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

ONLINE PAZAR HACMİ 3 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye’de e-ticaretin son yıllarda hızlı bir büyüme kaydettiğini belirterek, 2024 yılı itibarıyla e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 61,7 artarak 3 trilyon lirayı geçtiğini söyledi. Gürcan, perakende e-ticaret hacminin 1 trilyon 619 milyar liraya ulaştığını ve Türkiye’nin Orta Doğu ile Orta Asya’da önde gelen ülkeler arasında yer aldığını vurguladı. Trendyol, TOBB ve MÜSİAD iş birliğiyle deprem bölgesinde hayata geçirilen “Yanınızdayız” projesi ile KOBİ’lerin e-ticaret ve e-ihracat ekosistemine güçlü şekilde dahil edileceğini belirten Gürcan, “Gençlerimizi ve kadınlarımızı dijital ticaretin gerektirdiği bilgi ve yetkinlikle donatmak, yerel üretimi dijital pazarlara taşıyarak kalıcı üretim, sürdürülebilir gelir ve istihdam imkânları oluşturmak temel amacımızdır” diye konuştu.

DEPREM BÖLGESİNDE DİJİTAL ATILIM DÖNEMİ

Merkezde e-ihracat eğitimleri ile işletmelerin dijital dönüşüm kapasitesi artırılırken, bireylere yönelik eğitim programlarıyla e-ticaret alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor. Projeler, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde uygulanacak. KOBİ’lerin, gençlerin ve kadınların e-ticarete katılımının artırılması, yerel üretimin dijital kanallar aracılığıyla geniş pazarlara taşınması, deprem bölgesinde istihdam ve girişimcilik oranlarının yükseltilmesi planlanıyor. Sosyal Girişimcilik Merkezi; eğitim, rehberlik ve uygulamayı aynı çatı altında sunarak bölgedeki üretici ve girişimcilerin dijital ekonomiye sürdürülebilir biçimde entegre olmasını sağlayacak. Merkezde yürütülecek çalışmalarla, işletmeler dijital bilgiye, stratejik yönlendirmeye ve nitelikli insan kaynağına daha kolay erişebilecek.





İSTİHDAMI ARTIRACAK

Merkez bünyesindeki “Yanınızdayız Projesi”, e-ticaret yapan veya bu alana yeni adım atan KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeyi ve gençleri e-ticaret alanında istihdama kazandırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında eğitim programını tamamlayan ve sınavdan 60 ve üzeri puan alan gençler ile KOBİ’ler, istihdam ve komisyon desteği alabilecek. Girişimcilerin istihdamı teşvik edilirken, KOBİ’lere ve girişimcilere Trendyol üzerinden komisyon desteği sağlanacak.



