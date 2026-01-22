Ticarette yeni fırsatlar sunacak olan OMNEX 2026’nın tanıtım toplantısı Umman’da gerçekleştirildi

Şubat ayında gerçekleştirilecek OMNEX Umman–Türkiye İş Forumu ve Uluslararası Ticaret Fuarı (OMNEX 2026) organizasyonunun tanıtım toplantısı, Umman Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlendi. Tanıtım toplantısı; Umman İş Forumu tarafından, Umman–Türk Ortak İş Konseyi ortaklığı ve Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda; forumun hedefleri, eş zamanlı düzenlenecek etkinlikler ve odaklanılan sektörler kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye’nin Onur Konuğu Ülke olarak yer alacağı OMNEX 2026, 2–4 Şubat 2026 tarihleri arasında Umman Kongre ve Fuar Merkezi’nde, yerel ve uluslararası geniş katılım ile üst düzey resmî ve hükümet temsilcilerinin iştirakiyle gerçekleştirilecek.

Stratejik sektörlerde fırsatlar sunacak

Gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan DEİK Türkiye–Umman İş Konseyi Başkanı Yunus Ete, OMNEX 2026’nın Umman Sultanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Ete, Türkiye’nin onur konuğu olarak seçilmesinin, iki ülke arasındaki güçlü ortaklığı ortaya koyduğunu ve iş dünyaları arasında stratejik iş birliklerinin geliştirilmesine yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti. Ete ayrıca, forumun bu dönemde düzenlenmesinin; Umman Sultanı Haitham bin Tarık ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleştirilen üst düzey karşılıklı ziyaretlerin ardından oluşan olumlu ivme açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Forumun; Türk yatırımcılara Umman’ın sunduğu cazip yatırım fırsatlarını tanıtma imkânı sağladığını, aynı zamanda Ummanlı şirketlerin sanayi, teknoloji ve altyapı alanlarında Türkiye’nin ileri deneyimlerinden faydalanmasına olanak sunduğunu dile getirdi.

Umman stratejik konumuyla öne çıkıyor

Tanıtım toplantısında, fuar ve forumun; hükümetler, kurumlar ve iş insanları arasında etkin yatırım ve ekonomik iş birliği bağları kurmayı, yeni ticari ortaklıklar geliştirmeyi ve Umman Sultanlığı’nın stratejik konumu, siyasi ve ekonomik istikrarı ile gelişmiş altyapısını (limanlar, havalimanları, serbest ve özel ekonomik bölgeler dâhil) öne çıkaran yatırım fırsatlarını tanıtmayı amaçladığı vurgulandı. OMNEX 2026’nın, Umman’ın cazip yatırım ortamını yansıtan küresel bir ekonomik platform olması hedefleniyor. Forum kapsamında; uzmanlaşmış yatırım etkinlikleri, çalıştaylar, resmî yetkililer ile iş insanları arasında ikili görüşmeler ve Ummanlı, Türk ve uluslararası firmaların ürün ve hizmetlerinin sergileneceği eş zamanlı bir fuar düzenlenecek. Ayrıca, iki ülkenin kültürel mirasını yansıtan sanatsal ve kültürel etkinliklere de yer verilecek.

OMNEX 2026; ticaret ve yatırım, sanayi ve enerji, turizm ve kültürel miras, teknoloji ve inovasyon, hizmetler ve ulaşım, eğitim ve sağlık, gençlik ve spor gibi birçok stratejik sektörü kapsayacak. Bunun yanı sıra tarım, balıkçılık ve madencilik gibi doğal kaynak sektörleri de dâhil edilerek ekonomik sektörler arasında bütünleşmenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

2040 vizyonuyla ticaret hacmi artırılacak

Etkinliğin; yerli ve yabancı yatırımların artırılması, Ummanlı şirketlerin yeni pazarlara açılması, girişimcilik ve KOBİ'lerin desteklenmesi, kamu-özel sektör diyaloğu yoluyla mevzuatların geliştirilmesi ve Umman 2040 Vizyonu hedefleri doğrultusunda ekonomik çeşitlendirmenin desteklenmesi gibi kısa ve uzun vadeli katkılar sağlaması bekleniyor. Umman Uluslararası Fuarı ve Forumu 2026'nın; imzalanacak anlaşmalar ve mutabakat zabıtlarıyla somut projelere dönüşmesi, ticaret hacminin artırılması, yerel değer zincirlerinin güçlendirilmesi ve Umman Sultanlığı'nın yatırım, ticaret ve uluslararası fuarlar alanında bölgesel ve küresel bir merkez olarak konumunun pekiştirilmesine önemli katkılar sunması öngörülüyor.




























