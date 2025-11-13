Aile şirketleri ilke ve yenilikle yaşar

Eksim Holding Finans Direktörü Bora Çermikli ise Tivnikli ailesinin 1980’li yıllarda Marmara ve Orta Anadolu’da iki tesiste un üretimi ile işe başladığını hatırlattı. Holdingin bugün 40’tan fazla ülkeye un ihraç ettiğini söyleyen Çermikli, 2000’li yıllarda enerji sektörüne girdiklerini ve şu anda Türkiye’nin en büyük üçüncü rüzgâr enerjisi üreticisi olduklarını ifade etti. Hızlı büyüyen kurumların bazı sorunlarla karşılaşmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Çermikli, bu sorunlar içinde en dikkat edilmesi gerekenin yönetim ve sürdürülebilirlik olduğunu belirtti.