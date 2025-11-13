Aile şirketleri ilke ve yenilikle yaşar

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi, “Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliği” çalıştayına ev sahipliği yaptı. Ali Ülker, Mehmet Büyükekşi, Mahmut Çelik, Bora Çermikli, Yalçın Yılmazkaya ve Enes Çizmeci, aile şirketlerinin kurumsallaşma hikâyelerini ve tecrübelerini anlattı.
TÜBA ile Kyoto Sangyo Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Aile İşletmelerinin Sürdürülebilirliği” çalıştayı, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde yapıldı. TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, İZÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ile yurt içi ve yurt dışından akademisyenler ve iş insanlarının da katıldığı çalıştayda Ali Ülker, Mahmut Çelik, Mehmet Büyükekşi, Bora Çermikli, Yalçın Yılmazkaya ve Enes Çizmeci aile şirketlerinin kurumsallaşma hikâyelerini anlattı.
ŞİRKETLERİN GELİŞİMİ İNSANINKİNE BENZER
Yıldız Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, dedesi Sabri Ülker’in 1944 yılında kurduğu Ülker markasının 80 yılda aldığı mesafeyi özetledi. Şirketlerin gelişme evrelerinin insan yaşamına benzediğini belirten Ülker, “Bir çocuk yürümeyi öğrendiğinde önce bebek adımlarıyla ve sık sık düşerek ilerler. Aile işletmeleri de profesyonelce başlamaz. Deneyerek ve yanılarak öğrenir, tecrübe kazanırlar. İnsanlar nasıl yetişkinlik dönemlerinde evlenip geniş aileler kurarlarsa işletmeler de ortaklıklar ve iş birlikleriyle yoluna devam eder. Bu güçlü yapıyı ikinci kuşak dünyaya açtı” dedi.
5 İLKEYLE BUGÜNE GELDİK
Ziylan Grup Başkanı Mehmet Büyükekşi ise amcası Ahmet Muktad Ziylan’ın 65 yıl önce Gaziantep’te günde 1 çift ayakkabı üreterek başlattığı işletmenin; üç kıtada, 24 ülkede 800 mağazası bulunan ve günde 100 bin çift ayakkabı üreten bir şirkete dönüştüğünü nlattı: “O günden beri yolumuzu belirleyen ilkeler hiç değişmedi; çok çalışmak, dürüstlük, yenilikçilik, iş ahlakı ve müşteriye karşı sorumluluk duygusu. Bu değerlerle büyüdük.”
GÜVEN DE ÜRETİYORUZ
Sinpaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Çelik, amcası Avni Çelik’in 1974 yılında inşaat sektörü ile başlattığı işletmenin bugün inşaatın yanı sıra enerji ve turizmin de aralarında bulunduğu pek çok alanda faaliyet yürüttüğünü belirtti. Avni Çelik’in “Yalnızca bina değil güven de inşa ediyoruz” sözünü hatırlatan Çelik, "Sinpaş’ın başarısını nesilden nesile aktarılan aile değerlerine borçlu olduklarını ifade etti.
ZOR OLANI DENEYİN
Kale Grup Kıdemli Danışmanı Yalçın Yılmazkaya, Kale Grup’un 1957 yılında Çanakkale’de başlayan hikâyesinde kurucu İbrahim Bodur’un kârın topluma yansıtılmasını temel bir ilke olarak benimsediğini dile getirdi. Yılmazkaya, “İbrahim Bey’in kulağımıza küpe olan bir tavsiyesi vardı; ‘Kolayı herkes yapar, siz zor olanı deneyin.’ Kale teknoloji turbojet motoru ve millî piyade tüfeği gibi ürünleri üretirken bu ilkeyi esas alıyor” şeklinde konuştu.
%90’I NEDEN YOK OLUYOR?
- Eksim Holding Finans Direktörü Bora Çermikli ise Tivnikli ailesinin 1980’li yıllarda Marmara ve Orta Anadolu’da iki tesiste un üretimi ile işe başladığını hatırlattı. Holdingin bugün 40’tan fazla ülkeye un ihraç ettiğini söyleyen Çermikli, 2000’li yıllarda enerji sektörüne girdiklerini ve şu anda Türkiye’nin en büyük üçüncü rüzgâr enerjisi üreticisi olduklarını ifade etti. Hızlı büyüyen kurumların bazı sorunlarla karşılaşmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Çermikli, bu sorunlar içinde en dikkat edilmesi gerekenin yönetim ve sürdürülebilirlik olduğunu belirtti.
HESAP VEREN BAŞARIYOR
- Açılış oturumunun son konuşmacısı Hayat Holding Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Hayat Grup’un dördüncü nesil temsilcisi olan Çizmeci, ilk dükkânlarını 1937 yılında Sultanhamam’da açan Kiğılı kardeşlerin kurduğu şirketin bugün 17 ülkede faaliyet yürüttüğünü belirtti. Çizmeci, “İşi dedelerimiz kuruyor. Babalarımız yönetiyor. Üçüncü ve dördüncü nesiller ne yapacak? Bizim için hayati soru budur. Başarı güçlü değerlerle başlar. Şirketler kurumsallaştıkça bizler de profesyonel çalışanlar hâline geldik. İşlerimizi raporluyor, hesap veriyoruz” diye konuştu.