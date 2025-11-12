Küçük işletmelerin büyük dönüşümü

Türkiye ekonomisinin görünmeyen kahramanları olan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), istihdamdan üretime, ihracattan yeniliğe kadar ülke ekonomisinin temel taşı olmaya devam ediyor. Toplam işletmelerin yaklaşık %99,7’sini oluşturan KOBİ’ler, ekonomik dalgalanmalara karşı gösterdikleri esneklikle dikkat çekiyor. Son dönemde ise bu işletmeler, sadece geleneksel üretim ve hizmet modelleriyle yetinmeyip, dijitalleşme, yeşil üretim ve küresel pazarlara açılma gibi büyük dönüşüm adımlarını hızlandırıyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM KAÇINILMAZ

KOBİ’ler, üretim süreçlerinden müşteri ilişkilerine kadar her alanda dijitalleşmeye odaklanıyor. E-ticaret platformları ve e-ihracat sistemleri, küçük işletmelere uluslararası pazarlara açılma fırsatı sunarken, dijital ödeme ve mobil bankacılık çözümleri iş süreçlerini hızlandırıyor. Uzmanlar, dijital araçları etkin kullanan KOBİ’lerin rekabet gücünü artırdığını ve kriz dönemlerinde daha dayanıklı olduğunu vurguluyor. Artık bir atölyeden çıkan ürün, kısa sürede dünyanın farklı noktalarına ulaşıyor.

YEŞİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM HEDEFi

Sürdürülebilirlik ve çevreci üretim, KOBİ’lerin dönüşüm stratejilerinin merkezinde yer alıyor. Enerji verimliliği, geri dönüşümlü malzeme kullanımı ve karbon ayak izi takibi, sadece çevreye katkı sağlamıyor; işletmelerin maliyetlerini düşürürken, küresel pazarlarda tercih edilen tedarikçi konumuna gelmelerini sağlıyor. Yeşil üretim anlayışına geçen küçük işletmeler, hem uluslararası standartlara uyum sağlıyor hem de rekabet avantajı elde ediyor.

FİNANSMAN VE TEŞVİK İMKANLARI ARTIYOR

Devlet destekleri ve finansal teşvikler, KOBİ’lerin dönüşüm sürecini hızlandırıyor. Nefes kredileri, yatırım destekleri ve dijitalleşme teşvikleri, küçük işletmelerin yeni teknolojilere yatırım yapmasını kolaylaştırıyor. Finansman kaynaklarına erişimde yaşanan iyileşmeler, KOBİ’lerin üretim kapasitesini artırmasına ve modernizasyon süreçlerini hızla hayata geçirmesine olanak tanıyor. Banka ve fintech iş birlikleri de işletmelerin nakit akışını ve dijital ödeme altyapısını güçlendiriyor.

Küresel pazara hazırlık

KOBİ’ler artık sadece iç pazara değil, küresel pazarlara da odaklanıyor. E-ihracat, uluslararası iş birlikleri ve online satış platformları, küçük işletmelere dünyanın dört bir yanına açılma fırsatı sunuyor. Uzmanlar, dijital araçları etkin kullanabilen KOBİ’lerin önümüzdeki yıllarda hem ihracat payını artıracağını hem de Türkiye’nin ekonomik büyümesine önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.







