Ekonomi Airbnbden alkışlanacak hareket 20 bin Afgan göçmene barınmaları için konut sağlayacak
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Airbnb'den alkışlanacak hareket: 20 bin Afgan göçmene barınmaları için konut sağlayacak

ABD merkezli ev kiralama şirketi Airbnb, dünya çapında 20 bin Afgan mülteciye geçici olarak barınmaları için konut sağlayacağını açıkladı. Afganlar için sağlanacak olan geçici konutlar şirketin CEO'su ve yapılan bağışlar tarafından finanse edilecek.

Haber Merkezi İHA
Airbnb, 20 bin Afgan mülteciye geçici olarak barınmaları için konut sağlayacak
Foto/arşiv

Afganistan’da Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen binlerce Afgan’ın ülkeyi terk etmesinin ardından ABD merkezli ev kiralama şirketi Airbnb, dünya çapında 20 bin Afgan mülteciye geçici olarak barınmaları için konut sağlayacağını açıkladı.

Airbnb, Afganlar için sağlanacak olan geçici konutlar, Airbnb CEO’su Brian Chesky ve hayır kurumu Airbnb’a yapılan bağışlar tarafından finanse edilecek.

Airbnb sözcüsü, "Bu konutları, mültecilerle doğrudan koordinasyon içinde olan ve kalış süreleri konusunda tavsiyelerde bulunan yeniden yerleştirme kurumları ve ortakları aracılığıyla sağlıyoruz" ifadelerini kullanarak, "Biz sadece geçici (kalıcı değil) konut sağlarken, bu aileleri ihtiyaç duydukları süre boyunca barındırmaya kararlıyız” dedi.

Airbnb ayrıca, geçtiğimiz hafta sonu boyunca Airbnb’nin 165 Afgan mülteciyi ABD’ye indikten kısa bir süre sonra güvenli konutlara yerleştirmek amacıyla ortaklarıyla birlikte çalıştığını bildirdi.

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