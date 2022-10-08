Ekonomi Akbankın kredi kartı işlemlerinde yaşanan aksaklık giderildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akbank'ın kredi kartı işlemlerinde yaşanan aksaklık giderildi

Akbank, kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklıkların giderildiğini ve müşterilerin kredi kartlarının limit sorununun çözüldüğünü bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Akbank kredi kartı sorunu çözüldü mü? Akbanktan yeni açıklama
Arşiv.

Akbank kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına ilişkin üçüncü kez açıklamada bulundu.

Bankanın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bankamız kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklık giderilmiştir. Bu durumdan etkilenen müşterilerimizin kredi kartlarının limit sorunu çözülmüştür. Mükerrer kayıtlar düzeltilmektedir. Yaşanan olumsuz süreçten dolayı özür dileriz." denildi.

Banka, gün içerisinde konuya ilişkin iki kez açıklama yapmış, ikinci açıklamada, "Bankamız kredi kartı işlemlerinde mükerrer kayıtlardan kaynaklanan limit sorunu kademeli olarak çözülmeye başlanmıştır. Yaşadığınız aksaklıktan doları özür dileriz." ifadeleri kullanılmıştı.

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