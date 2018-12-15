Ekonomi Akkuyu NGSde ikinci ünite izni
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Akkuyu NGS'de ikinci ünite izni

Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca (TAEK), Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesini yürüten Akkuyu Nükleer AŞ'ye, Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) ikinci ünitesinin inşası için "sınırlı çalışma izni" verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akkuyu Nükleer Güç Santrali Mersin'de yer alıyor.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali Mersin'de yer alıyor.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, sınırlı çalışma izni, sunulan dokümanların TAEK tarafından ayrıntılı incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda alındı. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva, sınırlı çalışma izninin alınmasının Akkuyu NGS ikinci ünitesinin lisanslama sürecinde önemli bir aşamayı oluşturduğunu belirtti.

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  • Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türk vatandaşlarının Rusya’ya vizesiz seyahati konusunda büyük mesafe kat edildiğini söyledi. İki ülke arasındaki atlatılan çok büyük krizlere rağmen bu ilerlemenin başarıldığına dikkat çeken Kıran, “Vize serbestisi konusunda bize somut ve çözüm odaklı bir teklifle geldiler. Aşama da mesafe de kat ettik” dedi. Türkiye’ye sunulacak bize yeni bir takvim ve aşama kalmadığını vurgulayan Kıran “Negatif de değiller, aksine pozitifler” ifadelerini kullandı.
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