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Ekonomi Piyasalarda Dolmabahçe etkisi Altın ve dolar fiyatları düştü
DÜNYA EKONOMİSİ

Piyasalarda Dolmabahçe etkisi: Altın ve dolar fiyatları düştü

Rusya-Ukrayna savaşıyla sarsılan küresel piyasalarda, İstanbul'daki kritik zirvenin ardından yükseliş hareketi gözlemlendi. Frankfurt ve Paris borsaları yüzde 4 değer kazandı. Öte yandan petrol fiyatlarında ise yüzde 5 düşüş yaşandı. Altının ons fiyatı söz konusu haberle birlikte yaklaşık yüzde 1,5 düşüşle 1.894 dolara, dolar endeksi de yüzde 0,1 azalışla 98,2'ye geriledi. 914 lira seviyesinde bulunan gram altın ise 892 liraya geriledi.

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Haber Merkezi Diğer
Altın kaç para oldu? Dolar kaç para oldu? Altın ve dolar fiyatları düştü,
​Piyasalarda Dolmabahçe etkisi

Rusya- Ukrayna savaşının 34'üncü gününde taraflar iki gün sürecek müzakereler için İstanbul'da buluştu.

Dolmabahçe'de yapılan ilk görüşme sonrası yapılan olumlu açıklamaların ardından petrol fiyatlarında hızlı bir düşüş yaşanırken borsalar ise yükselişe geçti.

PETROLDE DÜŞÜŞ HIZLANDI

Brent petrolün varil fiyatı kritik zirve sonrası 100 dolar bandına kadar geriledi. Dün 119,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,49 dolar seviyesinde tamamladı.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞE GEÇTİ

Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 2.181,76 puandan başlarken görüşme sonrası endeks, yüzde 0,78 artışla 2.189,43 puana yükseldi.

ALTIN FİYATLARI VE DOLAR ENDEKSİ GERİLEDİ

Azalan risk algısı emtia fiyatlarında ise satış baskısını beraberinde getirdi.

Altının ons fiyatı söz konusu haberle birlikte yaklaşık yüzde 1,5 düşüşle 1.894 dolara, dolar endeksi de yüzde 0,1 azalışla 98,2'ye geriledi.

Rus rublesi de dolar karşısında yaklaşık yüzde 10 değer kazandı. Dolar/Rus rublesi paritesi şu dakikalarda 86,25 seviyesinden işlem görüyor.

914 lira seviyesinde bulunan altının gram fiyatı ise 892 liraya geriledi. 1912 dolar seviyesinde olan altının onsu ise açıklamalar sonrası 1892 dolar seviyesine düştü.

BORSALAR DEĞER KAZANDI

Müzakere sonrası verilen uzlaşma sinyalinin ardından Frankfurt ve Paris borsaları yüzde 4 değer kazandı.

Piyasalardaki hareketlilik devam ediyor.
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