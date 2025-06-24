Altına ateşkes etkisi: Ons fiyatı 2 haftanın en düşük seviyesinde

Altının ons fiyatı, İsrail ve İran arasındaki 12 günlük gerilim süreci sonrasında bugün 3 bin 316,18 dolara kadar gerileyerek 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

İran ile İsrail arasında tansiyonu azaltan açıklamalar ve ateşkes görüşmelerinin gündeme gelmesi sonrası altın fiyatları düşüşe geçti. Buna paralel olarak, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini sabit tutma kararı da piyasalar üzerinde etkili oldu.





Yaşanan gelişmelerin etkisiyle ons altın fiyatı, yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine kadar geriledi.







