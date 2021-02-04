Altında düşüş sürüyor: Çeyrek altın 665 liraya geriledi

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,72 azalışla 410,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 665 lira, Cumhuriyet altını 2 bin 723 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,72 düşüşle 410,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
- ÇARŞAMBA PERŞEMBE
- Alış Satış Alış Satış
- 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 421,50 421,70 410,00 410,20
- Cumhuriyet Ata Lira 2.778,00 2.799,00 2.702,00 2.723,00
- 22 Ayar Bilezik(Gr.) 385,00 389,00 374,00 379,00
- Lira(Tam) Ziynet 2.715,00 2.735,00 2.641,00 2.661,00
- Yarım Ziynet 1.358,00 1.368,00 1.321,00 1.331,00
- Çeyrek Ziynet 679,00 684,00 660,00 665,00