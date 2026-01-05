Altının gramı ne kadar oldu?

Çeyrek altın 10 bin 484 liradan, cumhuriyet altını ise 41 bin 783 liradan satılıyor.

Cuma günü altının ons fiyatı yüzde 0,1 artışla 4 bin 331 dolardan kapanırken, yeni işlem gününde de yüzde 2 primle 4 bin 420 dolarda işlem görüyor.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısı ve Başkan Donald Trump'ın farklı ülkelere de gözdağı vermesi küresel çapta jeopolitik endişeleri artırırken, bu durum altına olan talebinin artmasına neden oldu.

Bir süredir ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik "güvercin" beklentiler ve merkez bankalarının alımlarıyla üst üste rekor rıkan altının ons fiyatı, ABD'nin attığı adımlarla jeopolitik risklerden de belirgin şekilde destek almaya başladı.