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Ekonomi

ANKA III havalandı: Gurur veren anları Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı

İnsansız savaş uçağı ANKA-3, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. O anların görüntüsünü ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan, "TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak" dedi.

Seren Som
Seren Som
16:09 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 16:32 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İşte o gurur verici görüntüler....
İşte o gurur verici görüntüler....

Türk savunma sanayisinde bir ilk daha gerçekleşti.

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

ANKA III'ün havalandığı anların ilk görüntüsünü Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı.

'Savunmaya çok güçlü bir katkı sağlayacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda,
"TUSAŞ tarafından geliştirilen insansız savaş uçağımız Anka III, bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak"
ifadelerini kullandı.

ANKA-3 nedir?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA insansız hava aracı platformu üzerinden geliştirilen jet motorlu ANKA-3, kuyruk tasarımında herhangi bir yatay ve dikey stabilize bulunmaması, silah istasyonunu gövde içinde barındırması sayesinde düşük radar izine sahip olacak.

ANKA-3’ün özellikleri neler?

-ANKA ve ANKA II ile ortak aviyonik mimari ve yer kontrol istasyonu

-Düşük radar görünürlüğü

-Yüksek hızda intikal

-Yüksek faydalı yük kapasitesi

-Maksimum kalkış ağırlığı: 6500 kg

-LoS/BLOS (Uydu kontrolü)

-Faydalı yük kapasitesi: 1200kg

-Servis irtifası: 40kft

-Dayanım: 10 saat @ 30kf

-Seyir hızı: 250kts/0.42M @ 30kf

-Azami hız: 425kts/0.7M @ 30kf



#ANKA 3
#Recep Tayyip Erdoğan
#Savunma Sanayi
26 dakika önce
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