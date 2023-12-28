Türk savunma sanayisinde bir ilk daha gerçekleşti.
TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı, bugün sabah saatlerinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
ANKA III'ün havalandığı anların ilk görüntüsünü Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı.
'Savunmaya çok güçlü bir katkı sağlayacak'
ANKA-3 nedir?
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA insansız hava aracı platformu üzerinden geliştirilen jet motorlu ANKA-3, kuyruk tasarımında herhangi bir yatay ve dikey stabilize bulunmaması, silah istasyonunu gövde içinde barındırması sayesinde düşük radar izine sahip olacak.
ANKA-3’ün özellikleri neler?
-ANKA ve ANKA II ile ortak aviyonik mimari ve yer kontrol istasyonu
-Düşük radar görünürlüğü
-Yüksek hızda intikal
-Yüksek faydalı yük kapasitesi
-Maksimum kalkış ağırlığı: 6500 kg
-LoS/BLOS (Uydu kontrolü)
-Faydalı yük kapasitesi: 1200kg
-Servis irtifası: 40kft
-Dayanım: 10 saat @ 30kf
-Seyir hızı: 250kts/0.42M @ 30kf
-Azami hız: 425kts/0.7M @ 30kf