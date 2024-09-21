ANKA-3'ten ilk kurşun: Tam isabet

Türkiye’nin delta kanatlı insansız uçağı Anka III, ilk mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi. Kanat altına yerleştirilen TEBER-82 güdüm kiti ile hedefini vurdu. TUSAŞ bu önemli anı “12’nci sortide hedefi 12’den vurdu!” mesajıyla duyurdu.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen delta kanat yapısındaki ANKA III insansız savaş uçağı, ilk mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi. İlk uçuşunu 28 Aralık 2023’te yapan ANKA III’ün test uçuşları sürüyor. ANKA III'e askeri amaçlı kullanımı kapsamında silah taşıma kabiliyeti kazandırılması amacıyla mühimmat montaj faaliyetleri başlatıldı.
TEBER’LE HAVALANDI
Bu kapsamda kanat altına ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm kiti yerleştirildi. ASELSAN tarafından üretilen Aselflir 500 Elektro Optik Kamera takılı olan ANKA III, mühimmatlı taksi ve mühimmatlı uçuş testlerinin ardından bu kez atış için havalandı. Mürted Hava Üssü’nden dün 08.30’da kalkan ANKA III, Acıkır Atış Sahası'na ulaşıp hedefe atışını yaptı. Atış testi başarıyla tamamlandı.
12’DEN VURDU
TUSAŞ, ANKA III’ün ilk mühimmat atışını sosyal medya hesabından şu mesajla duyurdu: “Türk savunma sanayiinin gururu olan millî mühendislik harikası insansız savaş uçağımız ANKA III, ilk atış testini başarıyla tamamladı. Göğün kahramanı ANKA III, ilk atışını zaferle taçlandırdı! 12’nci sortide hedefi 12’den vurdu!”
Kanat içinde mühimmat istasyonu var
Keşif, gözetleme ve istihbaratın yanı sıra taarruz için de kullanılacak olan ANKA III, turbofan motora ve 7 ton kalkış ağırlığına sahip. Test faaliyetlerinin tamamlanmasının akabinde 40 bin feet irtifada görev yapacak ANKA III, 0.7 mach sürate ulaşabilecek. ANKA III, gövde içerisindeki 2 istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kilogram mühimmat taşıyabilecek.