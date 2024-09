ANKA-3'ten ilk kurşun: Tam isabet

Keşif, gözetleme ve istihbaratın yanı sıra taarruz için de kullanılacak olan ANKA III, turbofan motora ve 7 ton kalkış ağırlığına sahip. Test faaliyetlerinin tamamlanmasının akabinde 40 bin feet irtifada görev yapacak ANKA III, 0.7 mach sürate ulaşabilecek. ANKA III, gövde içerisindeki 2 istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kilogram mühimmat taşıyabilecek.