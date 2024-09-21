ANKA-3'ten ilk kurşun: Tam isabet

Bu kapsamda kanat altına ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER-82 Güdüm kiti yerleştirildi. ASELSAN tarafından üretilen Aselflir 500 Elektro Optik Kamera takılı olan ANKA III, mühimmatlı taksi ve mühimmatlı uçuş testlerinin ardından bu kez atış için havalandı. Mürted Hava Üssü’nden dün 08.30’da kalkan ANKA III, Acıkır Atış Sahası'na ulaşıp hedefe atışını yaptı. Atış testi başarıyla tamamlandı.

Keşif, gözetleme ve istihbaratın yanı sıra taarruz için de kullanılacak olan ANKA III, turbofan motora ve 7 ton kalkış ağırlığına sahip. Test faaliyetlerinin tamamlanmasının akabinde 40 bin feet irtifada görev yapacak ANKA III, 0.7 mach sürate ulaşabilecek. ANKA III, gövde içerisindeki 2 istasyonun her birinde 650 kilogram, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kilogram, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kilogram mühimmat taşıyabilecek.