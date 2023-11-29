Ankara merkezli turizm kalkınması

Turizmi sahillerden Anadolu içlerine yayma kapsamında başkent Ankara önemli bir merkez görevine hazırlanıyor. Turizm açısından potansiyel olan ama yeterli tanıtımın yapılmadığı illerde yeni projeler geliştirilecek. Ankara merkezli yapılacak paketler ile turist önce başkente gelecek, ardından YHT ve otobüs ile 16 şehre konforlu bir şekilde ulaştırılacak.

POTANSİYEL TARANIYOR

Ankara merkezli Çorum, Tokat, Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Karaman, Mersin, Bilecik, Amasya, Aksaray, Sinop, Bartın, Kırşehir ve Karabük’ün aralarında olduğu illerin turizm açısından potansiyelleri araştırılacak. Yapılacak çalışma ile tarihi, dini yerler ve gastronomi açısından tanıtımları yapılacak. Buna göre il bazında tanıtma paketleri oluşturulacak. Ankara’dan başlayacak Anadolu illerine turizm potansiyelini yayılması hedeflenecek.

DİNİ TURİZM FAKTÖRÜ

Turistlerin hangi illeri tercih edeceği ülke bazlı araştırılarak saptanacak. Bunun sonucunda şehre özel tanıtımlar ortaya konacak. Hristiyan dininde önemli yapıtların bulunduğu Karaman, Aksaray, Mersin’de söz konusu noktalar kutsal bölgeler olarak isimlendirilerek dini turizm buralara yönlendirilecek. Çorum Hattuşa başta olmak üzere milattan önce yapıların tanıtımlarına önem verilecek. Yozgat, Tokat, Niğde’de milattan önceki yapıtlar, tarihi olayların geçtiği adresler öne çıkarılacak.

ESKİ MEDENİYETLERİN İZLERİNİ TAŞIYAN ŞEHİRLER

Tarih mutfak kültürü ile desteklenecek. Başkent eksenli olarak bu noktalara ulaşım geliştirilecek. Osmanlı tarihi açısından önemli illerinden başında gelen Bilecik ve Amasya illerinde Osmanlı tarihi öne çıkartılarak, hem mutfak kültürü hem de illerin diğer önemli yapıtlarının tanıtımları ağırlık kazanacak. Karabük ilinin ilçeleri ve evleri ile turizm potansiyeli öne çıkartılması planlanırken, Ceneviz tarihi açısından önemli illerinde başında gelen Sinop ve Bartın şehirlerinin denizi ve Ceneviz tarihinin öne çıkartılması planlanıyor.

Hem tarihi hem de mutfak kültürü tanıtılacak

Kış aylarının bol kar yağışlı geçtiği illerin başında gelen ve Selçuklu tarihinin yoğun olarak hissedildiği Sivas ve Kayseri’de Selçuklu Devleti’nin kültürü ve kış turizmin tanıtımları yapılacak. Selçuklu yapıtlarının en yoğun olarak görüldüğü illerin başında gelen şehirlerin zengin mutfak kültürünün de tanıtım yapılırken kullanılacak araçlardan biri olacak.







