Ekonomi Bir günde 41 uçakla 13 bin Rus turist gelecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bir günde 41 uçakla 13 bin Rus turist gelecek

Koronavirüs salgını nedeniyle Rusya tarafından Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlamasının 22 Haziran itibarıyla sona ermesiyle Antalya'ya bugün 41 uçakla 13 bin 143 turistin geleceği açıklandı.

Haber Merkezi AA
Antalyaya bugün uçakla 13 bin Rus turist gelecek
Uçuş kısıtlamasının kalkmasıyla hava yolu trafiğinde yoğunluk yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Rusya tarafından Türkiye'ye yönelik 15 Nisan'da başlatılan uçuş kısıtlamasının 22 Haziran itibarıyla sona ermesiyle Antalya'ya bugün 41 uçakla 13 bin 143 turistin geleceği bildirildi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, sosyal mesafe, hijyen gibi Kovid-19 tedbirlerine daha fazla dikkat etmek amacıyla iki terminalde de hizmet verdiklerini söyledi.

Uçuş kısıtlamasının kalkmasıyla hava yolu trafiğinde yoğunluk yaşanmaya başladığını belirten Varol, "Dış hatlarda bugün planlanan 184 uçuşun 41'inin Rusya'dan olması öngörülüyor. Bugün yurt dışından kente gelecek 51 bin 729 kişinin 13 bin 143'ü Rusya'dan. Rus misafirlerin gelmesiyle havalimanındaki hareketlilik arttı. İlerleyen günlerde bu yoğunluğun daha da artacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Varol, ilerleyen günlerde gerek uçuş gerekse yolcu sayısında artış beklediklerine işaret ederek, geçen yıldan daha iyi bir sezon geçireceklerine inandıklarını vurguladı.

Dünyanın dört bir tarafından turist çeken ve Ruslar için "vazgeçilmez destinasyon" olarak görülen Antalya'ya Moskova'dan ilk turist kafilesi dün sabah gelmiş, gün içinde ise Rusya'dan 44 uçak Antalya Havalimanı'na inerek kente 12 bin 200 yolcuyu taşımıştı.

Rus turistler için dikkat çeken tavsiye: Borçları kapatın!
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Rus turistler için dikkat çeken tavsiye: Borçları kapatın!

Akın akın geliyorlar: Ruslar hava trafiğini yüzde 45 artırdı
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Rusya, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 ay Türkiye uçuşlarına kısıtlama getirdi. Geçen hafta Antalya'ya gelen ve Antalya Havalimanı başta olmak üzere kentteki turistik tesisler, müze ve ören yerlerini inceleyen Rus heyetinin olumlu raporunun ardından 18 Haziran Cuma günü kısıtlama kaldırıldı. Karar Rus turistler kadar Türk turizm sektörünün temsilcilerini de memnun etti.
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Rezervasyonlar için tur operatörleriyle iletişime geçen Rus tatilciler, Antalya'da tatil planları yaptı. İlk Rus turist kafilesi de 22 Haziran Salı günü saat 05.40'ta Antalya Havalimanı'na geldi.
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Moskova'dan kalkan Türk Hava Yolları uçağıyla gelen 132 yolcu, sezonun ilk Rus turist kafilesi oldu. Turistler Türkiye'ye gelmeden önce Rusya'da yaptırdıkları PCR testlerinin negatif sonuçlarını havalimanı girişinde kurulan kontrol noktasında gösterdikten sonra pasaport kontrolüne geçebildi. Günlük ortalama 15-20 bin turistin beklendiği Antalya'da, sezonda 5 milyon civarı Rus turistin ağırlanacağı tahmin ediliyor.
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Yoğun günlerin hafta sonları olduğunu ifade eden Varol, “Yurt dışından gelen yolcu sayılarıyla birlikte günlük 35 binleri gören rakamlar var. Ruslarla birlikte bu rakamlar günlük 50 binleri buluyor. Özellikle bu temmuz ağustos ayı için iyi beklentiler oluştu. Almanya'dan da iyi haberler alıyoruz. İngiltere kendi içindeki sorunları çözünce gelişler başlayacak. Ukrayna 2019'un üzerine çıktı. Vaka sayıları azaldı, iyi bir yaz olacağını tahmin ediyoruz diye konuştu.
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Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Rusya'nın 10 farklı havalimanından Antalya'ya gelişlerin başladığını belirtti. Farklı ülkelerden de gelişlerin devam ettiğini kaydeden Varol, “Rusların gelmeye başladığı ilk günde 40'tan fazla uçak ve 10 binin üzerinde yolcu ciddi bir rakam. Bu durum ilerleyen günlerde rakamın artacağını gösteriyor dedi.
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Akın akın geliyorlar: Ruslar hava trafiğini yüzde 45 artırdı
Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından Antalya'ya binlerce Rus turistin gelmesi havalimanını hareketlendirdi. Rusların günlük hava trafiğini yüzde 45 artırmasıyla ikinci terminal de faaliyete geçirildi. Rusya'nın 10 farklı havalimanından Antalya'ya gelişlerin başladığını belirten Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, "Rusların gelmeye başladığı ilk günde 40'tan fazla uçak ve 10 binin üzerinde yolcu ciddi rakam. Yurt dışından gelen yolcu sayılarıyla günlük 35 binleri gören rakamlar var. Ruslarla bu rakamlar günlük 50 binleri buluyor. Vaka sayıları azaldı, iyi yaz olacağını tahmin ediyoruz" dedi.


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