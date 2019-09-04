Ekonomi Apple 2020de düşük maliyetli iPhone piyasaya sürecek
İŞ DÜNYASI MOBİL

Apple 2020’de düşük maliyetli iPhone piyasaya sürecek

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, gelişmekte olan piyasalardaki akıllı telefon üreticilerine karşılık 2020’de düşük maliyetli yeni iPhone modelini piyasaya sürecek.

Haber Merkezi DHA
Apple şirket satışlarını arttırmak için düşük maliyetli modellere yoğunlaştı.
Apple şirket satışlarını arttırmak için düşük maliyetli modellere yoğunlaştı.

Nikkei Asian Review’un konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, söz konusu yeni model Apple’ın iPhone SE modelinin yeni nesli olarak görülürken, piyasaya sürülmesi planlanan telefonun adı ve fiyatı henüz duyurulmadı.

Apple’ın gelecek hafta düzenleyeceği yıllık etkinliğinde yeni iPhone modelleri tanıtması beklenirken, Nikkei Asian Review’da yer alan habere göre ise Apple’ın şirketin satışlarını artırmak için daha düşük maliyetli modellere yoğunlaştığı belirtildi.

Daha düşük maliyetli iPhone modelleri üretme planları, geçen yıl Apple’ın dünyanın en iyi telefon üreticisi olarak yerini Huawei’ye bırakmasından ve ilk kez iPhone sevkiyatlarında düşüş görülmesinden sonra geldi.

Türk halkının tercihi Coca Cola ve Pepsi oldu
EKONOMİ
Türk halkının tercihi Coca Cola ve Pepsi oldu

İBB'nin BELTUR sosyal tesisleri de zamlandı
EKONOMİ
İBB'nin BELTUR sosyal tesisleri de zamlandı

SSB Başkanı Demir: Su-35 uçağı bizim için ancak ara çözüm olabilir
EKONOMİ
SSB Başkanı Demir: Su-35 uçağı bizim için ancak ara çözüm olabilir
3 günün sonunda yüzdü

3 günün sonunda yüzdü

Yarısı batık vaziyette personel gece gündüz çalıştı.
İBB’den kovulan işçi fenalaştı

İBB’den kovulan işçi fenalaştı

​Eylem alanında bir anda yere yığılıverdi.
İmame koparsa tespih dağılır

'İmame koparsa tespih dağılır'

Erdoğan'dan ​Sivas Kongresi'nin 100. birlik ve beraberlik mesajı.
Cenazesi otomobilin <br>bagajında getirildi

Cenazesi otomobilin
bagajında getirildi

​Minik Eymen, vahşice öldürülmüştü.
PKK'nın istismar<br> ve işkence dehşeti

PKK'nın istismar
ve işkence dehşeti

​Dağa kaçırdıkları kız çocukları jandarmaya sığındı.
İBB'den<br>bir zam daha

İBB'den
bir zam daha

​BELTUR'un sosyal tesis kafeteryalarında yüzde 20 artış yapıldı.

HDP'lilerden Vatan Partililere saldırı

HDP'lilerden Vatan Partililere saldırı

​Oturma eylemi yapan anneleri ziyarete gitmişlerdi.
Artık yarı fiyatına satılmayacak

Artık yarı fiyatına satılmayacak

​İcradan satış sistemine yeni model geliyor.
4. bakanlığa da kendisini atadı

4. bakanlığa da kendisini atadı

İstifa eden bakanın makamı boş kalınca harekete geçti.
Bakan Selçuk: <br>731 milyon TL iyileştirme yaptık

Bakan Selçuk:
731 milyon TL iyileştirme yaptık

İlaç ve tıbbı malzeme destek rakamları arttı.
Ödemek için gülümseyin

Ödemek için gülümseyin

Çin'de yüz tanıma teknolojisiyle ödeme devri
İSPARK'ları<br>değnekçiler işgal etti

İSPARK'ları
değnekçiler işgal etti

​İBB iştiraki olan otoparklarda gece ortaya çıkıyorlar.
'Oyun oynuyorlar'

'Oyun oynuyorlar'

​HDP'den eylem yapan anneler için açıklama.
'İhtiyacımızı nerede gidereceğiz!'

'İhtiyacımızı nerede gidereceğiz!'

​Tuvaleti yıkılan minibüsçüler zabıtaya saldırdı
İstanbul ve 13 ile yağış uyarısı

İstanbul ve 13 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji yarın için hava durumu tahminlerini açıkladı.
Ünlü rezidanstaki olayda ilginç tesadüf

Ünlü rezidanstaki olayda ilginç tesadüf

​Aynı kasayı ikinci defa açmaya gidince ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.