Arap Birliği ile 100 milyar dolar ticaret hedefi

Türkiye, Arap Birliği üyesi ülkeleriyle 49 milyar dolar düzeyinde olan ihracatını 65 milyar dolara, 75,4 milyar dolar olan ikili ticaretini ise 100 üzerine çıkarmayı hedefliyor. Birçoğu petrol zengini olan Arap Birliği üyesi 22 ülkenin yıllık toplam ithalatı 1,2 trilyon civarında bulunuyor. Arap Birliği ülkelerinin toplam ithalatının son 10 yılda yüzde 50’nin üzerinde artışla 2024’te 1,2 trilyon doların üzerine çıktığı halde, Türkiye’nin bu rakamdan sadece 49 milyar dolarlık bir paya sahip olması potansiyelin çok altında bir performansı işaret ediyor.

TİM’DEN ÖNEMLİ ADIM

Bu tablonun değişmesi için çaba gösteren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), hafta sonu önemli bir adım atarak Arap Birliği’ne üye ülkelerin diplomatik temsilcilerini Trabzon’da bir araya geldi. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 13 ülkeden temsilcinin katıldığı toplantının açılışında Türkiye’nin üretim potansiyeli, Arap Birliği üyesi ülkelerle karşılıklı ticarette mevcut durum ve gelecek dönem hedefleri hakkında bir sunum yaptı. Taraflar arasında karşılıklı ticaretin henüz arzu ettikleri seviyede olmadığını vurgulayan Gültepe, Arap Birliği üyesi ülkelerin artış trendinde olan ithalatına bakıldığında, Türkiye’nin mevcut üretim gücü ve ürün çeşitliliği ile hedefe kısa sürede ulaşabileceklerine inandığını vurguladı.

Mustafa Gültepe

326 ÜRÜN GRUBUNDA BÜYÜK POTANSİYEL VAR

Gültepe, “Arap Birliği ülkelerinin ithalatından aldığımız pay, 10 yıl önce olduğu gibi yüzde 3,9’la sınırlı kaldı. Oysa biz dost ve kardeş Arap Birliği ülkelerinin ithalatındaki payımızın en az yüzde 5 olmasını arzu ediyoruz. Arap Birliği ülkelerine ihracatta potansiyel 326 ürün grubu tespit ettik. Bu ürünlerde yıllık 65 milyar dolarlık ihracatımızın sadece 1,5 milyar dolarlık kısmını Arap Birliği ülkelerine yapıyoruz. Oysa Arap Birliği ülkelerinin bu ürün gruplarında toplam 235 milyar dolarlık ithalatı bulunuyor. Coğrafi yakınlığımızı düşündüğümüzde söz konusu ürün grupları başta olmak üzere tüm sektörlerde ticaretimizi güçlendirecek potansiyel var” dedi.

Arap-Türk Odası İstanbul’da kurulacak

Trabzon’daki toplantıda konuşan Arap Devletleri Ligi Büyükelçisi Abdelhamid Hamza ise, Arap ülkelerinin, Türkiye’yi coğrafya, tarih ve ortak çıkar bağlarının bir araya getirdiği doğal bir stratejik ekonomik ortak olarak gördüğünü söyledi. Hamza, “Önümüzdeki dönemde merkezi İstanbul’da olacak Arap-Türk Ticaret Odası’nın kurulacağını memnuniyetle belirtmek istiyorum. Bu oda, Arap ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeyi, iş insanlarımız arasında doğrudan iletişimi desteklemeyi, daha derin ve sürdürülebilir ekonomik ortaklıklara yönelik ufuklar açmayı hedefleyen yeni bir kurumsal platform olacak” diye konuştu.

TİCARETİ VE YATIRIMI KOLAYLAŞTIRALIM

Arap Diplomatik Misyonu Kıdemli Elçisi Mohammed Ali Lazreq ise şunları söyledi: "Meclisinizin ve hayata geçirdiği operasyonel programların stratejik vizyonu sayesinde, karşılıklı fayda ilkesine dayalı, kalıcı ortaklıkların inşasında kilit bir aktör olduğunu ortaya koymuş bulunuyorsunuz. Bu yaklaşım, ticaret hacminin artırılmasına, iş birliği alanlarının çeşitlendirilmesine, Türk ürünlerinin Arap pazarlarına erişiminin kolaylaştırılmasına ve Türkiye'deki Arap yatırımları için daha geniş perspektiflerin açılmasına katkı sağlıyor."












