Ekonomi Arnavutluk Başbakanı Rama Bayraktar SİHAlar çok yakında hizmete girecek
SAVUNMA SANAYİ

Arnavutluk Başbakanı Rama: Bayraktar SİHA'lar çok yakında hizmete girecek

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ülkesinin Türkiye'den satın almak için anlaştığı Bayraktar SİHA'ların çok yakında hizmete gireceğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Arnavutluk Başbakanı Rama: Bayraktar SİHAlar çok yakında hizmete girecek
Bayraktar SİHA

Rama'nın da katılımıyla Arnavutluk Ulusal Sivil Savunma Ajansı ve "Satellogic USA Inc" şirketi arasında ülkenin savunma ve güvenlik alanında gelişmiş teknolojilerle gözlemlenmesi için 6 milyon dolar değerinde uydu hizmeti sözleşmesi imzalandı.

Rama, buradaki konuşmasında, uydu ile birçok alanda olup biteni gözlemleme imkanına sahip olacaklarını, uyduların fırlatılmasıyla yasaların uygulanması, yolsuzlukla mücadele, devletin güçlendirilmesi gibi konularda farklı bir çağa gireceklerini belirtti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama
AA
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama

Arnavutluk İçişleri Bakanı Çuçi Bayraktar TB2'yi inceledi
EKONOMİ
Arnavutluk İçişleri Bakanı Çuçi Bayraktar TB2'yi inceledi

Türkiye'den Bayraktar insansız hava araçları alacaklarına dair daha önce yaptığı açıklamaya değinen Rama, bu SİHA'ların çok yakında hizmete gireceğini bildirdi.

Rama, "Bu uyduları çok yakında dronlar takip edecek. Yeni gelişmeler doğrultusunda bunları tamamlamaya ve silahlı dron almaya karar verdik. Tabii ki silahlı dronlar teröre veya potansiyel bir düşmana karşı aşırı durumlar içindir. Ancak bu dronların, uydularla uyumlu olarak bir dizi tamamlayıcı işlevi bulunuyor." dedi.

Arnavutluk Türkiye'den 8 milyon Euro değerinde İHA Alacak
DÜNYA
Arnavutluk Türkiye'den 8 milyon Euro değerinde İHA Alacak

Savunma Bakanı Niko Peleshi de sözleşmenin ülke topraklarının gözlemlenmesi, uydu hizmetinin kullanımı için teknik ve profesyonel kapasitelerin geliştirilmesi, coğrafi bilgi sisteminin işlenmesi gibi farklı konularda "Albania-1" ve "Albania-2" olarak adlandırılan iki uydunun 3 yıllığına kullanımını içerdiğini söyledi.

Şirin Payzın Arnavutluk'un Türkiye'den SİHA almasından rahatsız oldu: Kime karşı kullanmayı düşünüyor?
GÜNDEM
Şirin Payzın Arnavutluk'un Türkiye'den SİHA almasından rahatsız oldu: Kime karşı kullanmayı düşünüyor?
James Bondun filmiyle ünlendi

James Bond'un filmiyle ünlendi

Kentin turizmine katkı sağlıyor.
Ölüm nedeni belli oldu

Ölüm nedeni belli oldu

​Günlerce konuşulmuştu: Gerçek ortaya çıktı.
İmamoğlu yeni projesini yerinde inceledi: Esenler meydana heykel yapılacak

Konutta orta ve üst gelir grubu için yeni kampanya geliyor.

​AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması.

​Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener ile görüştü.

​İYİ Parti'nin adaylık teklif ettiği Yavaş'tan olumlu cevap.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.