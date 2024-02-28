ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 2.7 milyar liralık sözleşme

Aselsan'ın inovasyonlarından biri olan elektro-optik sensör sistemi TOYGUN, KAAN, Kızılelma ve ANKA-3 gibi hem insanlı hem de insansız hava araçlarında kullanılabilecek. Aselsan tarafından tasarlanan elektro-optik sensör sistemi, termal görüntüleme ve otomatik hedef tanıma gibi çeşitli görevleri başarıyla yerine getirebilen bir teknoloji olarak dikkat çekiyor.