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Ekonomi

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 2.7 milyar liralık sözleşme

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 82 milyon avro (2.7 milyar lira) tutarında sözleşme imzalandı. Yakın Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin sözleşme kapsamındaki teslimatlar, 2024-2027 döneminde yapılacak

Kenan Biter
Kenan Biter
12:13 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Yakın Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin sözleşme kapsamındaki teslimatlar, 2024-2027 döneminde yapılacak
Yakın Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin sözleşme kapsamındaki teslimatlar, 2024-2027 döneminde yapılacak
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Yakın Hava Savunma Sistemleri tedarikine ilişkin 82 milyon avro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki teslimatlar 2024-2027 yıllarında gerçekleştirilecektir."




#ASELSAN
#Savunma Sanayii Başkanlığı
#Yakın Hava Savunma Sistemleri
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