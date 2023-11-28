Ekonomi

ASELSAN ROBOSİM'i böyle tanıttı: Dünyada eşi benzeri yok

ASELSAN, 'ROBOSİM Dinamik Hedef Test Altyapısı'nı 'dünyada eşi ve benzeri yok' diyerek duyurdu. Şirketin açıklamasında, "ASELSAN ROBOSİM Dinamik Hedef Test Altyapısı sayesinde, düşman hedefleri ve saldırı senaryolarının benzetimleri açık alanda yapılabiliyor." denildi.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
15:22 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 15:28 - 28/11/2023 Salı
Yeni Şafak
ASELSAN ROBOSİM

ASELSAN ROBOSİM

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"İleri teknolojiye sahip savunma sistemlerinin geliştirilmesi, yüksek teknolojili test sistemleri ve altyapılarıyla mümkündür."
denilen açıklamada,
"Dünyada eşi ve benzeri olmayan ASELSAN ROBOSİM Dinamik Hedef Test Altyapısı sayesinde, düşman hedefleri ve saldırı senaryolarının benzetimleri açık alanda yapılabiliyor."
ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada,
"Bu sayede hava savunma sistemlerimizin çeşitli saldırı senaryoları karşısında etkinlikleri test edilebiliyor."
denildi.
#ASELSAN
#ROBOSİM
#Hava savunma sistemi
2 saat önce
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