ASELSAN ROBOSİM'i böyle tanıttı: Dünyada eşi benzeri yok

ASELSAN ROBOSİM
ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"İleri teknolojiye sahip savunma sistemlerinin geliştirilmesi, yüksek teknolojili test sistemleri ve altyapılarıyla mümkündür."
denilen açıklamada,
"Dünyada eşi ve benzeri olmayan ASELSAN ROBOSİM Dinamik Hedef Test Altyapısı sayesinde, düşman hedefleri ve saldırı senaryolarının benzetimleri açık alanda yapılabiliyor."
ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada,
"Bu sayede hava savunma sistemlerimizin çeşitli saldırı senaryoları karşısında etkinlikleri test edilebiliyor."
denildi.
#ASELSAN
#ROBOSİM
#Hava savunma sistemi
2 saat önce