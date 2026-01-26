Yeni Şafak
ASELSAN’dan Asya-Pasifik'e 171 milyon dolarlık ihracat anlaşması

ASELSAN'dan Asya-Pasifik'e 171 milyon dolarlık ihracat anlaşması

11:0726/01/2026, Pazartesi

AA

11:0726/01/2026, Pazartesi
AA
ASELSAN 171 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
ASELSAN 171 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı

Türkiye'nin savunma sanayii devi ASELSAN, Asya-Pasifik bölgesindeki müşterileriyle haberleşme sistemleri ile insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışını kapsayan toplam 171 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı.

ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileri ile "haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışına" ilişkin 171 milyon dolarlık ihracat sözleşmelerine imza attı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada,
"ASELSAN, Asya Pasifik bölgesindeki müşterileri ile haberleşme sistemleri ve insansız deniz araçlarına yönelik faydalı yüklerin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 171 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır."
ifadelerine yer verildi.




#ASELSAN
#Asya Pasifik
#İhracat
#savunma sanayi
