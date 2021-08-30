Ekonomi ASELSANın minyatür bombası yeni yeteneklere kavuşuyor
SAVUNMA SANAYİ

ASELSAN'ın minyatür bombası yeni yeteneklere kavuşuyor

ASELSAN, seri üretim çalışmaları devam eden minyatür bombaya yeni yetenekler kazandırıyor. Seri üretimi devam eden ve bir metrelik betonu delebilen minyatür bombanın yeni varyantı, hareketli hedeflere karşı da etkili olacak. Pilotla mühimmatın etkileşimi sağlanırken anlık olarak hedef güncellenmesi gerçekleştirilebilecek.

Haber Merkezi AA
ASELSANın minyatür bombası yeni yeteneklere kavuşuyor
100 kilometre menzile sahip minyatür bomba, maliyet etkin bir seçenek oluştururken düşük ikincil hasara sahip bulunuyor.

Minyatür bomba, hava platformundan çoklu taşıma salanıyla atılabilen, sert ve yumuşak kara hedeflerine karşı kullanılabilen INS/GPS güdümlü bir mühimmat olarak geliştirildi.

100 kilometre menzile sahip minyatür bomba, maliyet etkin bir seçenek oluştururken düşük ikincil hasara sahip bulunuyor.

Delici etkinliğiyle bir metre kalınlığındaki duvarı delebilen minyatür bomba için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile seri üretim sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN, minyatür bomba projesiyle beraber akıllı çoklu taşıma salanı da geliştirdi. Bu sayede F-16 uçaklarının kanat altlarına dörder adet minyatür bomba taşıyan birer çoklu salan yerleştirilebiliyor. Toplam 8 mühimmat 8 farklı hedefe angaje edilebiliyor.

AA

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Bu salanla beraber Türkiye'de ilk kez yerli pnömatik salan sitemi de geliştirilmiş oldu. Söz konusu gelişmenin ardından silahlı ve taarruzi insansız hava araçlarına yönelik yeni pnömatik akıllı salan varyant çalışmalarına da başlandı.

Hareketli hedeflere karşı etkili

ASELSAN minyatür bombanın seri üretim çalışmalarını sürdürürken bu kez mühimmatın varyantları üzerinde çalışmalara başlandı.

Kızılötesi arayıcı başlıklı "Man-in-the-Loop" özellikli minyatür bomba (IIR Minyatür Bomba) varyantı 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) sergilendi.

Kızılötesi arayıcı başlık sayesinde minyatür bomba önceki varyantta olduğu gibi sadece hareketsiz hedeflere değil, hareketli hedeflere karşı da etkili bir mühimmat olacak. IIR Minyatür Bomba ile ayrıca INS/GPS'in yerlileştirilmesi hedefleniyor.

Man-in-the-Loop özelliğiyle pilotla mühimmatın etkileşimi sağlanırken anlık olarak hedef güncellenmesi mümkün olacak.

Atıldıktan sonra da kontrol pilotta

İlk varyantta bırakıldıktan sonra nokta hedefe giden bir minyatür bomba varken, yeni varyantta pilotla etkileşime giren bırakıldıktan sonra kontrol edilebilen bir mühimmat ortaya çıkacak.

Kızılötesi arayıcı başlıklı minyatür bomba için ASELSAN öz kaynaklarıyla tasarım süreci devam ediyor. Tasarımın tamamlanmasıyla yer ve uçuş testleri gerçekleştirilecek. Yeni varyantın yakın zamanda envantere kazandırılması amaçlanıyor.

Patlamaya kadarki yol haritaları ve patlama etkisi farklı olan minyatür bomba varyantları aynı patlama gücüne sahip bulunuyor.

Örtüsü kaldırıldı: 'İnsansız muhafızlar' test için gün sayıyor
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ASELSAN ve Sefine Tersanesinin iş birliğinde süren proje kapsamında tersanede su üstü harbi aracının yapımı hızla sürüyor. Denizaltı savunma harbi aracının ise sac kesimi tamamlanarak inşasına başlandı. Araçların yakın zamanda suya indirilerek denizde testlerinin yapılması ve yıl sonuna kadar kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor.
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Söz konusu iki araç, 40 knottan (saatte 74 kilometre) fazla hıza ulaşabilecek. 600 deniz mili menzili aşarak ikmale gerek duymadan 4 güne yakın hizmet verecek otonom deniz araçları, yüksek manevra kabiliyeti ve hızlarıyla en zorlu deniz durumlarında bile kusursuz görev ve seyir imkanına sahip olacak.
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Bu araçlarla, ROKETSAN'ın taktik füze sistemi ve ASELSAN'ın stabilize makineli tüfek sistemi STAMP ile su üstü harbinde, üs, liman, kritik tesis ve yüzen platformların otonom olarak korunması sağlanacak. Sefine Tersanesi Askeri Projeler Savaş Sistemleri Yöneticisi Dursun Ali Seymen, insansız deniz araçları konusunda çalışmalara 2019'da başladıklarını söyledi.
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Seymen, söz konusu iki insansız deniz aracını, Ar-Ge projesi çerçevesinde ASELSAN ile geliştirdiklerini anlattı. Prototip olarak ürettikleri araçların tasarımının tamamen tersanelerine ait olduğunu bildiren Seymen, Çelik konstrüksiyon üretimi tamamlanmış durumda. Yazılımları ASELSAN tarafından tamamen milli olarak geliştirilmekte. Roket sistemleri ROKETSAN ve ASELSAN tarafından yerli olarak sağlanmakta. diye konuştu.
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Seymen, dünyada şu anda otonom deniz araçlarının silah veya donanmalarda kullanımının çok yaygın olmadığını dile getirdi. Belli başlı ülkelerin bu alanda çalışmalarının olduğunu aktaran Seymen, Biz de Sefine Tersanesi olarak ülkemizdeki bu açığı kapatarak ülkemize hizmet etmek istiyoruz. dedi.
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Seymen, yürüttükleri projenin, Türkiye'de gemilerin Türk Loydu tarafından sertifikalandırılmasıyla, bu kurumun insansız ve otonom deniz araçları kapsamında kurallarının geliştirilmesine de katkıda bulunacağını vurguladı.
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Silahlı İnsansız Su Üstü Harbi Aracı ve İnsansız Denizaltı Savunma Harbi Aracının özelliklerine değinen Seymen, şunları kaydetti: Otonom seviyesi olarak engelden sakınma, üzerindeki seyir radarı, elektro-optik kameralarla çevreden aldığı görüntüleri işleyerek kendisi güvenli bir şekilde seyir yapabilecek. Kontrol birimiyle çeşitli haberleşme kanalları var. Arkamızdaki aracımız tamamen su üstü harbi için geliştirilmiş bir araç. Kritik üs ve limanların korunması, keşif, gözetleme, karakol amaçlı kullanılabilecek. Ayrıca araçlarımız bir kumanda birimi tarafından kontrol edilecek. Herhangi bir bölgeye savaş gemisiyle, Anadolu, Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi gibi yüzer platformlarda taşınıp kullanılabilecek. Diğer aracımız da deniz altı savunma harbi amaçlı. Bu araçta da ARMELSAN tarafından üretilen sonar sistemleri kullanılacak. Bu araç, Deniz Kuvvetlerimiz için üretilecek ilk deniz altı savunma aracı olacak. Üzerinde bulunan sonarlarla deniz altı savunma harbi yapabilecek, denizaltıları tespit edebilecek ve tespit ettiği denizaltılara karşı torpido ve DSH roketleriyle hücum gerçekleştirebilecek.
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Aynı zamanda bu araçları kritik limanları denizaltılara karşı korumada da kullanabileceklerini anlatan Seymen, 2021 yılı sonunda seyir testlerini tamamlamayı ve araçları hazır hale getirmeyi, yakın zamanda güzel haberler vermeyi planlıyoruz. İHA'da ülkemizin geldiği aşamayı insansız deniz araçlarında da görmeyi istiyoruz. İnsansız deniz araçları üreterek ülkemizin, Deniz Kuvvetlerinin, donanmamızın kullanmasını istiyoruz. diye konuştu.
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Geliştirdikleri iki deniz aracını yakında suya indirecek olmaktan heyecan ve mutluluk duyduklarını belirten Seymen, Türkiye'nin TCG Anadolu'dan sonra en büyük gemisi olacak TCG Derya'yı da yakın zamanda denize indirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.
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Örtüsü kaldırıldı: 'İnsansız muhafızlar' test için gün sayıyor
ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğiyle projelendirilen "Silahlı İnsansız Su Üstü Harbi Aracı" ve "İnsansız Denizaltı Savunma Harbi Aracı"nın yapımına devam ediliyor. Sefine Tersanesi Askeri Projeler Savaş Sistemleri Yöneticisi Dursun Ali Seymen, "Yazılımları ASELSAN tarafından tamamen milli olarak geliştirilmekte. Roket sistemleri ROKETSAN ve ASELSAN tarafından yerli olarak sağlanmakta. 2021 yılı sonunda seyir testlerini tamamlamayı ve araçları hazır hale getirmeyi, yakın zamanda güzel haberler vermeyi planlıyoruz. İHA'da ülkemizin geldiği aşamayı insansız deniz araçlarında da görmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.


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