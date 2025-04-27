Avrasya Tüneli dünyada bir ilki başardı: Mavi Nokta Ağı Sertifikası aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından teknik çerçevesi oluşturulan Mavi Nokta Ağı sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladığını bildirdi. 24 Nisan tarihinde Paris’te OECD Konferans Merkezi’nde düzenlenen törende Mavi Nokta Ağı Genel Sekreteri tarafından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Avrasya Tüneli yetkililerine sertifikaları takdim edildi.





Bakan Uraloğlu, Mavi Nokta Ağı’nın dünya genelinde kaliteli, sürdürülebilir ve kapsayıcı altyapı yatırımlarını teşvik etmeyi amaçlayan küresel bir girişim olduğunu belirterek, "Avrasya Tüneli, programın ‘açık ve kapsayıcı, şeffaf, Paris İklim Anlaşması’nın hedeflerini destekleyen ve finansal, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir olma’ şartlarını yerine getirerek dünyada bu sertifikayı alan ilk ulaştırma projesi oldu. Böylece ülkemizden de ilk defa bir proje Mavi Nokta Ağı Sertifikası aldı. Avrasya Tüneli aynı zamanda dünya genelinde sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayan ilk dört projeden biri oldu.” ifadelerini kullandı.

"Avrasya Tüneli 8 yılı aşkın bir süredir çevreye duyarlı bir ulaşım alternatifi olarak hizmet veriyor"

Avrasya Tüneli’nin açılışını 20 Aralık 2016’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Uraloğlu, “İstanbul’un Asya ve Avrupa yakalarını 5 kilometrelik çift katlı denizaltı karayolu tüneliyle birleştiren Avrasya Tüneli 8 yılı aşkın bir süredir İstanbul Boğaz geçişinde hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı bir ulaşım alternatifi olarak hizmet veriyor.” şeklinde konuştu.









Avrasya Tüneli’nden 155 milyon araç geçti

Avrasya Tüneli’nin 2016 yılında hizmete sunulmasından bu yana 155 milyon aracın kullandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kozyatağı-Bakırköy koridoru dikkate alınarak yapılan hesaplamalarda, kullanıcılarına 8 yılda 211 milyon saat zaman, 261 bin ton yakıt, 115 bin ton emisyon azalımı ve 590 milyon araç/kilometre azalması tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağladı. Sadece 2024 yılında zaman, yakıt, kaza maliyeti ve emisyon tasarrufları sayesinde 445 milyon dolarlık ekonomik fayda elde ettik.”

Avrasya Tüneli yıllık 322 vin 880 kilovat saat enerji üretiyor

Bakan Uraloğlu, Avrasya Tüneli’nin sürdürülebilirlik konusundaki yenilikçi bakış açısı çerçevesinde İşletme ve Bakım Binası ile Asya Havalandırma ve Trafo Binalarında yıllık 322 bin 880 kilovat saat üretim kapasiteli güneş enerjisi santrali çalışmalarının tamamlanarak devreye alındığını duyurdu.