Avrasya Tüneli'nden araç geçişinde yeni rekor kırıldı

Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısı günden güne artıyor.
13 Haziran'da, 94 bin 454 araç tünelden geçti. Bu sayı ile günlük araç geçiş rekoru yenilenmiş oldu.
Bakan Uraloğlu duyurdu
Rekoru, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.
Bakan Uraloğlu rekoru, "İki kıtayı birleştiren en kısa yol Avrasya Tüneli’nden yeni rekor" sözleriyle duyurdu.
Yıllık 200 milyon dolarlık tasarruf
2016 Aralık'ta açılan tünelin sağladığı yakıt ve zaman tasarrufu, ülke ekonomisine yıllık ortalama 200 milyon dolarlık katkı sağlıyor.