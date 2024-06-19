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Avrasya Tüneli'nden araç geçişinde yeni rekor kırıldı

İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde yeni bir rekora imza atıldı. 13 Haziran Perşembe günü, Avrasya Tüneli'nden 94 bin 454 araç geçti.

15:28 - 19/06/2024 Çarşamba
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Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısı günden güne artıyor.


13 Haziran'da, 94 bin 454 araç tünelden geçti. Bu sayı ile günlük araç geçiş rekoru yenilenmiş oldu.



Bakan Uraloğlu duyurdu


Rekoru, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından duyurdu.


Bakan Uraloğlu rekoru, "İki kıtayı birleştiren en kısa yol Avrasya Tüneli’nden yeni rekor" sözleriyle duyurdu.


Yıllık 200 milyon dolarlık tasarruf


2016 Aralık'ta açılan tünelin sağladığı yakıt ve zaman tasarrufu, ülke ekonomisine yıllık ortalama 200 milyon dolarlık katkı sağlıyor.



#Avrasya Tüneli
#Abdulkadir Uraloğlu
#rekor
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