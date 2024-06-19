|
Gündem

İstanbul'da plaja getirilen atlar insanların arasına daldı

14:30 - 19/06/2024 Çarşamba
DHA
<p>Olay, dün Şile'de bir plajda yaşandı. Edinilen bilgilere göre plaja iki kişi atlarla gelerek denize girdi.&nbsp;</p>
Olay, dün Şile'de bir plajda yaşandı. Edinilen bilgilere göre plaja iki kişi atlarla gelerek denize girdi.

İstanbul Şile'de plaja getirilen 2 at sahiplerinin elinden kaçarak denize girenlerin arasına daldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

1/ 7

Bir süre sonra huysuzlanan atlar sahiplerinin elinden kaçarak plajda güneşlenen vatandaşların arasına daldı.

2/ 7

Olay sırsında bazı vatandaşlar yaralandı.

3/ 7

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

4/ 7

Yaşanan korku dolu anları ise bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

5/ 7

Yaşananlar kamerada

Görüntülerde, deniz kenarında bir kişinin at üzerinde gitmeye çalıştığı, bir kişinin ise atın yularından tuttuğu görülüyor.

6/ 7

Kısa süre sonra ise atların huysuzlanarak sahiplerinin elinden kurtularak kaçtığı, deniz kenarında güneşlenen vatandaşların arasında daldığı ve vatandaşların atlardan kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

7/ 7
#İstanbul
#Plaj
#At
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İl olacak ilçeler hangisi? O ilçe yaşıyorsanız yeni iller listesinde varsınız demektir! İşte il olmaya en yakın ilçe isimleri