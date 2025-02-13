Avrasya Tüneli ekonomiye 1,5 milyar dolar katkı sağladı

Hizmete açıldığı 2016 yılından bu yana İstanbul trafiğini rahatlatan projelerin başında gelen Avrasya Tüneli'nin ilk sürdürülebilirlik raporu yayımlandı.





Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş'den (ATAŞ) yapılan açıklamaya göre, enerji verimliliği, karbon ayak izi, su ve atık yönetimi, toplumsal katkı ve çalışan hakları gibi sürdürülebilirliğin kritik konularında atılan adımların yer aldığı 2023 dönemi raporu, ilk olması nedeniyle tünelin açılışından bu yana gerçekleştirilen çalışmaların tamamını içeriyor.

Şirket bünyesinde kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi liderliğinde hazırlanan rapor, tünelin çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarındaki işletme performansını ele alıyor. GRI (Global Reporting Initiative) standartlarına uygun hazırlanan ve tüm paydaşlara şeffaf ve kapsamlı bilgi sunmayı amaçlayan raporda, önceki yıllara ait verilerle karşılaştırmalar yapılarak tünelin sürdürülebilirlik performansındaki gelişmeler ve hedefleri değerlendiriliyor.

91 bin ton karbon emisyonu azaltıldı

Buna göre, Avrasya Tüneli ile İstanbul'un iki kıta arasındaki ulaşım yükü hafifletilirken, çalışmaların çevresel etkilerini en aza indirmek için adımlar da atıldı. Tünelin açılışından itibaren geçen 7 yıllık süreçte, 172 milyon saat zaman ve 218 bin ton yakıt tasarrufu sağlandı. Bu tasarruf, şehirdeki hava kirliliğinin azaltılmasına katkı sağladı.





Şirketin çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yenilikçi teknolojiler kullanılarak karbon ayak izinin düşürülmesine çalışıldı. Bu çerçevede bugüne kadar 91 bin ton karbon emisyonu azaltıldı.

Avrasya Tüneli, hizmet vermeye başladığı 2016 yılından 2023 sonuna kadar sürdürülebilirlik için attığı adımlarla ülke ekonomisine 1,5 milyar dolar katkı sağladı. Öte yandan, Deloitte tarafından yapılan Ekonomik Etki ve Harcama Getirisi Analizi, tünelin sözleşme süresi boyunca toplamda 8,6 milyar dolar kamu tasarrufu sağlayacağını öngörüyor. Bu da 1,245 milyar dolar olan tünelin yatırım bedelinin yaklaşık 7 katı büyüklüğünde bir tasarrufa işaret ediyor.





Avrasya Tüneli, Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Teşkilatınca (OECD) sürdürülebilir ve kaliteli altyapı projelerini desteklemek amacıyla geliştirilen "Mavi Nokta Ağı" (Blue Dot Network-BDN) sertifikasyonu kapsamında pilot uygulama sürecini başarıyla tamamlayan ulaştırma alanındaki ilk proje de oldu.



