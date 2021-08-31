Ekonomi Avro Bölgesinde yıllık enflasyon yüzde 3 oldu
DÜNYA EKONOMİSİ

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 3 oldu

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ağustos ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayımladı. Açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde, yeni tip koronavirüs tedbirlerinin gevşemeye devam ettiği ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 3 seviyesinde ölçüldü.

Haber Merkezi AA
Avro Bölgesinde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 3 oldu
Foto/arşiv

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), verilerine göre Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde ağustos ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 15,4 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 2,7 ile enerji dışı sanayi ürünleri, yüzde 2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri ve yüzde 1,1 ile hizmetler izledi.

Enflasyon, ağustos ayında Almanya'da yüzde 3,4, Fransa'da yüzde 2,4, İspanya’da yüzde 3,3, İtalya'da yüzde 2,6, Hollanda’da yüzde 2,7 ve Belçika’da yüzde 4,7 olarak tahmin edildi.

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