Avrupa Birliği ABD'ye karşı adım atacak: Yeni tarifeler yolda

"Ekonomik çıkarlarımızı korumaya hazırız." diyen Gill, "Gerektiği takdirde ABD'den gelen herhangi bir haksız ve ters etki yaratan önleme karşı sert, orantılı, güçlü, iyi kalibre edilmiş ve zamanında bir yanıt vereceğiz." ifadesini kullandı.





ABD'nin önlemleri yanlış

Gill, önceliklerinin sorunun müzakere ile giderilmesi olduğuna işaret ederek, AB ve ABD arasındaki ilişkiyi yıkmak değil inşa etmek istediklerini, ABD tarafından açıklanan önlemlerin ise tamamen yanlış yönde olduğunu söyledi. ABD tarafının şimdiye kadar resmen çelik ve alüminyum ithalatına tarifeler uygulamaya başladığını anımsatan Gill, Avrupa'nın buna etkili yanıt verdiğine vurgu yaptı.





Karşılık verilecek

Gill, ABD'den bu aşamada otomobillerle ilgili duyuruyu aldıklarını, gelecek hafta da karşılıklı tarifeler adı verilen yeni bir dizi önlemin yürürlüğe gireceğini öğrendiklerini ifade etti. "Bunları üzüntüyle karşılıyoruz ancak bunlara karşı da hazırlanıyoruz." değerlendirmesini yapan Gill, henüz uygulanmamış eylemlere karşı olası yanıtın ne zaman geleceğini açıklayamayacağını ancak AB'nin zamanında, sert, iyi ayarlanmış ve amaçlanan etkiyi doğuracak biçimde karşılık vereceğinin altını çizdi.

Adım atılacak