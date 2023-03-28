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Ekonomi

Avrupa Birliği ticari misilleme mekanizması kuruyor

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerin politikalarını değiştirmek için ekonomik baskı yapan üçüncü ülkelere ticari misillemede bulunulmasını sağlayacak bir mekanizma kurulmasında anlaştı.

12:29 . 28/03/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

AB Konseyi, üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilen, üçüncü ülkelerin ekonomik zorlamalarına karşı "baskı önleme enstrümanı" adlı ticari misilleme mekanizması kurulmasını içeren düzenlemede uzlaşı sağlandığını açıkladı.


Buna göre, AB ve üye ülkeler üçüncü ülkelerin ekonomik zorlamalarına karşı korunacak.


AB ülkelerinin ticaretini veya yatırımlarını etkileyen önlemler uygulayan veya uygulama tehdidinde bulunan dış ülkelere müdahale edilecek.


Ekonomik zorlamaya misilleme olarak üçüncü ülkelere uygulanabilecek tedbirler arasında, gümrük vergilerinin artırılması, ithalat veya ihracat lisansları uygulanması, hizmet veya kamu ihalelerinde sınırlama gibi çeşitli ticaret kısıtlamaları yer alacak.


​​​​​​​Mekanizma, üçüncü ülkeleri AB'ye ticari baskı yapmaktan caydıracak.

Hangi davranışların ekonomik zorlama olduğuna üye ülkeler karar verecek. AB Komisyonu, müdahale tedbirlerine ilişkin kararların uygulanmasından sorumlu olacak.

Halihazırda AB'nin ekonomik zorlamaya karşı müdahale edecek bir yasal çerçevesi bulunmuyor.


Ticari öncelikleri koruyan mekanizmanın yürürlüğe girmesi için bu aşamadan sonra AP ve üye ülkelerin resmi onayı gerekiyor.


Söz konusu mekanizmanın, Çin gibi ekonomik dayatmalarda bulunduğu iddia edilen ülkelere karşı kullanılabileceği öngörülüyor.

#AB
#Avrupa
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#gümrük
#mekanizma
#ticari misilleme
37 dakika önce
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