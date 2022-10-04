Ekonomi Avrupa Parlamentosundan beklenen onay çıktı Akıllı telefonlara tek tip şarj geliyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Avrupa Parlamentosu'ndan beklenen onay çıktı: Akıllı telefonlara tek tip şarj geliyor

Avrupa Parlamentosu (AP), 2024 bitimine kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeyi onayladı.

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Haber Merkezi AA
Avrupa Parlamentosundan beklenen onay çıktı: Akıllı telefonlara tek tip şarj geliyor
Foto/arşiv

Avrupa Parlamentosu (AP), 2024 bitimine kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeyi onayladı.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan yasa tasarısı görüşüldü.

AP milletvekilleri, akıllı telefonlara tek tip şarj getirecek tasarıyı 602 "evet”, 13 "hayır" oyla kabul etti.

Yasaya göre, USB-C taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi olacak.

2024 yılı sonuna kadar bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi yer alacak.

Böylece tek bir şarj cihazı çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek.

Tüketiciler, her yeni cihazları için kablo ve şarj aleti satın almak zorunda olmayacak.

Mevcut kablo ve şarj aletleri çeşitli cihazlarda kullanılabilecek.

Cihazların hızlı şarj sistemleri de uyumlu hale getirilecek.

Düzenleme 2026 yılı ilkbaharında dizüstü bilgisayarları da kapsayacak biçimde genişleyecek.

Söz konusu uygulamayla elektronik atıkların azaltılması hedefleniyor.

Yasa, AB Konseyi tarafından resmen onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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