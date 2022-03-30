Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Avrupada doğal gaz fiyatları yüzde 13 yükseldi
DÜNYA EKONOMİSİ

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 13 yükseldi

Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları ve Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı'nda erken uyarı seviyesini etkinleştirmesi sonrasında Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 13 artış gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avrupada doğal gaz fiyatları yüzde 13 yükseldi
Arşiv

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı dün megavatsaat başına 108 avrodan kapanmıştı.

Bugün megavatsaat başına 110 avrodan açılan kontratların fiyatı, dünkü kapanışa kıyasla yaklaşık yüzde 13,5 yükselerek Türkiye saatiyle 12.58'de megavatsaat başına 123 avroya çıktı.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükselmeye devam ediyor: Yüzde 60 arttı
DÜNYA
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yükselmeye devam ediyor: Yüzde 60 arttı

Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşının doğal gaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor.

Ayrıca, Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, yaptığı açıklamada, Rusya'dan gelen doğal gazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı "Gaz Acil Durum Planı"nda erken uyarı seviyesinin etkinleştirildiğini bildirdi.

Rusya'nın operasyonu sonrası Avrupa'da doğal gaz fiyatları uçtu: Yüzde 60'ın üzerinde artış
EKONOMİ
Rusya'nın operasyonu sonrası Avrupa'da doğal gaz fiyatları uçtu: Yüzde 60'ın üzerinde artış

Habeck, Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman hükümetinin gaz arzında yaşanabilecek bir kesintiye hazırlandığını belirtmişti.

Söz konusu açıklamalar da fiyat artışında etkili oluyor.

28 ilde konut ve arsa satışı

28 ilde konut ve arsa satışı

​Bakanlık detayları açıkladı: Aralarında İstanbul da var.
Artık eve gitmiyorum

'Artık eve gitmiyorum'

Karavana çevirdiği yolcu otobüsüyle Türkiye turuna çıktı.
Kremlinden Kadirovun müzakerelerden vazgeçelim teklifine yanıt

Yatırım şampiyonu Altındağ

Yatırım şampiyonu Altındağ

Ankara'nın kalbindeki faaliyetler tüm hızıyla sürüyor.

200 bin taşla Esma'ül Hüsna yazıldı.

Plakayı anında polise bildirecek.

'​Rus ordusunun çekilmesi bir aldatmaca.'

​Güzel haberi Bakan Yanık duyurdu.

MSB 'Göktürk-1 uydusu ile çekildi' diyerek yayınladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.