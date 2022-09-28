Ekonomi Avrupada gaz fiyatları yükselişte Yüzde 13,4 artış var
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Avrupa'da gaz fiyatları yükselişte: Yüzde 13,4 artış var

Avrupa'da ekim vadeli doğal gazın megavatsaat fiyatı yüzde 13,4 arttı. Fiyat artışında, dün Baltık Denizinde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında gaz sızıntısı tespit edilmesi etkili oldu.

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Haber Merkezi AA
Avrupada gaz fiyatları yükselişte: Yüzde 13,4 artış var
Foto/arşiv

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı, 27 Eylül Salı günü 186,09 avrodan kapandı.

Doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün güne 207 avrodan başladı ve 10.20 itibarıyla 211 avrodan işlem gören doğal gazın megavatsaat fiyatı yüzde 13,4 artış gösterdi.

Fiyat artışında, dün Baltık Denizinde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında gaz sızıntısı tespit edilmesi etkili oldu.

Avrupa Birliği (AB), Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirdi.

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları, gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta durdurulmuştu.

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