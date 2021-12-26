Ekonomi Avrupanın vagonları Ankarada üretiliyor At arabasından vagon ihracatına
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Avrupa'nın vagonları Ankara'da üretiliyor: At arabasından vagon ihracatına

Avrupa’da lokomotifler Türkiye üretimi konteyner vagonlarını çekiyor. 1960'lı yıllarda at arabası üretimiyle işe başlayan Ankara merkezli Vako Vagon, bugün Avrupa başta olmak üzere yurt dışına binin üzerinde konteyner vagonu ihraç etti. Bu yılı 12 milyon avro ile kapatan firma, yeni yılda çıtayı 30 milyon avroya yükseltti.

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Muhammed Kurtar Yeni Şafak
Avrupanın vagonları Ankarada üretiliyor: ​At arabasından vagon ihracatına ​
Vako Vagon, bugün Avrupa başta olmak üzere yurt dışına binin üzerinde konteyner vagonu ihraç etti.

Avrupa’nın önemli ticaret demir yollarında Türkiye imzalı ürünler hizmet veriyor. Ankara Beypazarı ve Temelli’de tesisleri bulunan Vako Vagon’un, ürettiği konteyner vagonları Almanya, Fransa, İsviçre, İspanya ve Hollanda gibi ülkelerin ticaret demir yollarında kullanılıyor.

1960’lı yıllarda at arabası üretimiyle başlayan serüven ilerleyen dönemlerde kamyon kasası ve tır dorsesi üretimine dönüşmüş. 2007 yılında konteyner vagonu üretmeye başlayan firma 2010-2018 yılları arasında özel lojistik firmalarının konteyner vagonu ihtiyacının yüzde 80’lik kısmını karşılıyor.

Ankara Beypazarı ve Temelli’de tesisleri bulunan Vako Vagon’un, ürettiği konteyner Avrupa'da kullanılıyor.
Ankara Beypazarı ve Temelli’de tesisleri bulunan Vako Vagon’un, ürettiği konteyner Avrupa'da kullanılıyor.

İSTİHDAMINI ARTIRDI

Şirketin üst düzey yöneticisi Serhat Kalaycıoğlu, 3 farklı fabrikada toplam 65 bin metrekarelik alanda üretim yaptıklarını vurguladı. Serhat Kalaycıoğlu, “Pandemi sürecinde ticaret demir yollarına talep arttı. Talep artmasıyla birlikte üretimimizi ve fabrikalarımızdaki istihdamı da arttırdık. 60 kişi olan personel sayımızı 150’ye, 5 olan Ar-Ge mühendis sayımızı ise 20’ye çıkarttık” bilgisini verdi.

İhracat hedefi 30 milyon avro

  • Bu yıl 12 milyon avro üzerinde bini aşkın vagon teslimatında bulunduklarını belirten Kalaycıoğlu, gelecek yıl hedeflerini yükselttiklerini söyledi. Kalaycıoğlu, “2022 yılında 4 farklı yeni tip yük vagonu üretmeyi planlıyoruz. Afrika’da altyapı hazırlığı içerisindeki ülkeler ile görüşüyoruz. Afrika pazarı ile birlikte 2022 ihracat hedefimiz 30 milyon avro” dedi.

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