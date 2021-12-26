Avrupa'nın vagonları Ankara'da üretiliyor: At arabasından vagon ihracatına

Avrupa’nın önemli ticaret demir yollarında Türkiye imzalı ürünler hizmet veriyor. Ankara Beypazarı ve Temelli’de tesisleri bulunan Vako Vagon’un, ürettiği konteyner vagonları Almanya, Fransa, İsviçre, İspanya ve Hollanda gibi ülkelerin ticaret demir yollarında kullanılıyor.
1960’lı yıllarda at arabası üretimiyle başlayan serüven ilerleyen dönemlerde kamyon kasası ve tır dorsesi üretimine dönüşmüş. 2007 yılında konteyner vagonu üretmeye başlayan firma 2010-2018 yılları arasında özel lojistik firmalarının konteyner vagonu ihtiyacının yüzde 80’lik kısmını karşılıyor.
İSTİHDAMINI ARTIRDI
Şirketin üst düzey yöneticisi Serhat Kalaycıoğlu, 3 farklı fabrikada toplam 65 bin metrekarelik alanda üretim yaptıklarını vurguladı. Serhat Kalaycıoğlu, “Pandemi sürecinde ticaret demir yollarına talep arttı. Talep artmasıyla birlikte üretimimizi ve fabrikalarımızdaki istihdamı da arttırdık. 60 kişi olan personel sayımızı 150’ye, 5 olan Ar-Ge mühendis sayımızı ise 20’ye çıkarttık” bilgisini verdi.
İhracat hedefi 30 milyon avro
- Bu yıl 12 milyon avro üzerinde bini aşkın vagon teslimatında bulunduklarını belirten Kalaycıoğlu, gelecek yıl hedeflerini yükselttiklerini söyledi. Kalaycıoğlu, “2022 yılında 4 farklı yeni tip yük vagonu üretmeyi planlıyoruz. Afrika’da altyapı hazırlığı içerisindeki ülkeler ile görüşüyoruz. Afrika pazarı ile birlikte 2022 ihracat hedefimiz 30 milyon avro” dedi.