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Ekonomi Ayakkabı sektörü iddialı Rusyaya daha çok ayakkabı satacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ayakkabı sektörü iddialı: Rusya’ya daha çok ayakkabı satacağız

Ayakkabı sektörü, savaşa rağmen bu yıl Rusya’ya ihracatını artırmaya hazırlanıyor. TASD Başkanı Berke İçten, Rusya pazarında bu yıl büyük bir sıçrama yapacaklarını belirterek, “2021’de Rusya’ya 82.5 milyon dolar olan ihracatımızı 140 milyon dolara çıkarabiliriz” dedi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Ayakkabı sektörü iddialı: Rusya’ya daha çok ayakkabı satacağız
66. Uluslararası Ayakkabı Moda (AYMOD) Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde başladı.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından düzenlenen ve 50 ülkeden 8 bin yabancı alıcının katıldığı 66. Uluslararası Ayakkabı Moda (AYMOD) Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde başladı. 2 Nisan’a kadar sürecek fuara, özellikle Rus alıcılar büyük ilgi gösterdi. Fuarın açılışının ardından gazetemize açıklamalarda bulunan TASD Başkanı Berke İçten, Rusya ve Ukrayna savaşının, ayakkabı sektörünü olumsuz etkilediğini ve bu konuda temkinli davrandıklarını ifade etti.

AVRUPA ÜLKELERİNE VE AFRİKA’YA YÖNELDİK

Rusya’dan kendilerine sipariş iptallerinin gelmediğini ancak Ukrayna’ya ihracatın durduğunu belirten İçten, bu kaybı önlemek için katma değerli pazarlara yöneldiklerini kaydetti. İçten, “Bu ülkeler Almanya, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya ve Afrika pazarı. Pandemi ve savaş bize gösterdi ki alternatif pazarlara yönelmeliyiz ve pazar çeşitliliği oluşturmalıyız” diye konuştu.

Berke İçten
Berke İçten

İŞBİRLİKLERİNE İMZA ATARIZ

AYMOD Fuarına katılan 8 bin alıcının 2 bininin Rus olduğuna dikkat çeken İçten, Rus pazarına büyük önem verdiklerini kaydetti. Rus müşterilerle fuar döneminde önemli işbirliklerine imza atmayı planladıklarını vurgulayan İçten şöyle devam etti:

“Önümüzdeki dönemlerde Rusya pazarında büyük bir sıçrama yakalayacağımıza inanıyorum. Eğer her şey yolunda giderse 2021’de 82,5 milyon dolar olan Rusya’ya ayakkabı ihracatımızı bu yıl 130-140 milyon dolara çıkarırız. Tabi her şeyden önemlisi oradaki savaşın son bulması.”

ÇİN YERİNE BİZE GELİYORLAR

Geçen yılı ihracatta 1 milyar doları aşarak rekora imza attıklarını, bu yıl ise 1,3 milyar doları rahatlıkla yakalayabileceklerini belirten İçten, 2014’ten bu yana her yıl ihracatta artış yaşandığını bildirdi. İçten, ithal ayakkabıya getirilen ek verginin sektörde olumlu bir hava oluşturduğunu ve pandemi döneminden sonra ayakkabı sektörünün fazlasıyla öne çıktığını ifade etti. Büyük ayakkabı üreticilerinden Çin’e alternatif olduklarını kaydeden İçten, “Her yıl ihracatımızı yüzde 10-15 artırıyorduk. Pandemiden sonra bu oran tedarik zincirinin kırılmasıyla yüzde 25-30’a çıktı” dedi.

Deri ihracatına sınırlama gelsin

  • Berke İçten, pandemi sebebiyle ham madde fiyatlarında büyük artış yaşandığını kaydetti. İçten, iç piyasada üretilen derinin ihraç edildiğini bu yüzden hammadde için sektörün ithalata yöneldiğini ifade ederek şunları söyledi: “Deriyi ham olarak değil de ceket, çanta, ayakkabı olarak işlediğimizde daha fazla katma değer sağlıyoruz. Bu yüzden deri ihracatının bir miktar sınırlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda adım atılmasını bekliyoruz.”

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