Yeni Ekonomi Programı iş dünyasında heyecana yol açtı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021-2023 dönemi için enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari denge gibi temel makro göstergelere ilişkin hedefleri belirleyen Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı.

Açıklamanın ardından iş dünyasından da peş peşe açıklamalar gelmeye başladı.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU: ÖZEL SEKTÖRE HEYECAN VE MORAL VERDİ

Yeni Ekonomi Programı sonrasında açıklamalarda bulunan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Programda özel sektörün öne çıkarılarak girişimciliğe, teknolojiye, yüksek katma değerli yurt içi üretime odaklanılmış olmasıyla, yüzde 5 ve üzerinde yüksek büyümenin hedeflenmesi özel sektörümüze heyecan ve moral vermiştir. Reel sektörü, KOBİ’leri, üreticileri ve yatırımları destekleme yönündeki adımların devam edecek olmasını da ayrıca memnuniyetle karşılıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: YARIŞA ÖN SIRALARDA BAŞLAMAK ÖNEMLİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) ilişkin, “İlk defa 2023’e erişen bir YEP açıklandı. YEP’teki hedefler, Koronavirüs sonrası yeni dünyada yarışa ön sıradan başlamak ve 2023 hedefleri bakımından önemli” değerlendirmesinde bulundu. Avdagiç, yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nın Türkiye ekonomisinin gelecek üç yıllık yol haritasını çizdiğini söyledi.

İTO Başkanı Avdagiç, “Yeni Ekonomi Programı, pandemi etkisindeki dünyanın şartlarını gözeterek, Türkiye ekonomisi için yeni bir patika oluşturuyor. Ekonomimizin potansiyellerine uygun bir büyümenin hedeflendiği Programla, Türkiye’nin makro hedeflerine ve güncel sorunlarına yeni açılımlar getiriliyor” dedi.

“Programın pandemi sonrası normalleşmeye ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz” diyen Şekib Avdagiç, “YEP’te Koronavirüs salgını döneminde daha önemli hale gelen istihdamı artıran bir büyümeye öncelik veriliyor. Enflasyon ile mücadele güçlü biçimde vurgulanıyor. Programda ortaya konan perspektife uygun olarak, cari işlemler açığında bir iyileşme eğilimine gireceğimizi de öngörüyoruz” ifadesini kullandı. Avdagiç, Türkiye’nin dünyanın eşiğinde olduğu büyük değişimle birlikte iyice belirginleşen ve küresel değer zincirleri tarafından fark edilen yüksek potansiyellerini kinetiğe çevirme için hepimize çok iş düştüğünü de sözlerine ekledi.

"YEP SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, "Pandemi süreci ekonomileri ilk başlarda nerede ise durma noktasına getirmişti. Bu süreçte hükümetimiz istikrar kalkanı paketi, esnaf destek paketi, işe devam desteği, kısa çalışma ödeneği ve temel ihtiyaç kredisi ile daralan ekonomiye can suyu olmaya çalıştı. Artık önümüzde yeni bir normal var. Bu yeni normale yönelik politikalar üretmek gerekiyordu. Yeni ekonomi paketi stratejik analizler içeren bir program olmuş. Enflasyonu ve cari fazlayı baskılayıcı bir program olacak. Yeni ekonomi paketi bu yönü ile sürdürülebilir büyümeyi hedefliyor. Özellikle hizmetler sektörü, ulaşım ve turizminde yaşanılan kayıpların zaman içinde telafisi ile 2023 yılı için konulan hedeflerin olağanüstü durumlar gerçekleşmedikçe sağlanabileceği görüşü içerisindeyiz. Yeni program doğrultusunda büyümesini devam ettiren, enflasyonu ve cari fazlayı dengeleyen bir Türkiye’ye kavuşarak sürdürülebilir bir ülke konumuna erişeceğiz. Yeni programın iş dünyamıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"İHRACATA VE KATMA DEĞERLİ ÜRETİME ODAKLANMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Büyüme ve işsizlik rakamları hedeflerinin beklentilerle uyumlu olduğunu, fakat açıklamalarda dolarizasyonu durduracak yeterli tedbirlerden bahsedilmediğini belirten Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, dolarizasyonun durdurulamadığı takdirde büyüme ve enflasyon hedeflerinde de ciddi sapmalar görülebileceğinin altını çizdi. Şohoğlu, “Pandemi sürecinde uygulanan tedbirler etkili oldu, fakat daha devamlı surette belirttiğimiz üzere ekonomi dışı yapısal reformlarla desteklenmeyen ekonomik tedbirler yeteri kadar yararlı olamıyor. İşsizliği önemli oranda azaltacak, halkı tasarrufa yöneltecek, yapısal reformlarla desteklenmiş tedbirler YEP’in başarı oranını önemli oranda arttıracak ve hedeflere rahat bir şekilde ulaşılmasını mümkün kılacaktır.” dedi.

"TÜRKİYE 1-0 ÖNDE BAŞLAYACAK"

Koronavirüs salgını ile beraber dünya ekonomileri durma noktasına gelirken hükümetimizin attığı adımlar ve ardı ardına açıkladığı paketler Türkiye ekonomisine adeta can suyu oldu diyen As Steel Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Sezer, “Salgın sonrası her alanda olduğu gibi ekonomide de yeni bir normal var Türkiye’nin koyduğu hedeflere ulaşabilmesi için diğer alanlarda da olduğu gibi ekonomide de yeni normale uygun politikalar geliştirilmesi gerekiyor. Yeni Ekonomi Paketi (YEP) bu anlamda dinamik analizler ve stratejiler içerin bir paket olmuş.” dedi. YEP’in pandemi sonrası yeni normale ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyorum diyen Sezer, "Özel sektörü, yatırımcıyı ve girişimciyi destekleyen bu program ile Türkiye olarak değişen dünya düzenine 1-0 önde başlayabilir ve güçlü bir ivme kazanarak ülke olarak küresel ölçekte ön plana çıkarılabiliriz.” İfadelerini kullandı.

