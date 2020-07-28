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Ekonomi Bakan Albayrak Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan yatırıcımcılara mesaj: Türkiye cazibe merkezi olacak

Bakan Albayrak: Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Türkiye'nin gurur tablolarından oluşan bir videonun bulunduğu paylaşımda, "Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye'nin 190 ülke arasında 60'ıncı sıradayken bugün 33'üncü sırada olduğunu belirterek, "Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir girişimcinin iş yeri açma süresinde Türkiye'nin, pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe katettiğinibelirtti.

Türkiye cazibe merkezi olmaya devam edecek

Bakan Albayrak, "2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde Türkiye, 190 ülke arasında 60. sıradayken bugün 33. sırada. Türkiye yatırımcılar için cazibe merkezi olmaya devam edecek!" ifadesini kullandı.

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