Bakan Bayraktar'dan teröre karşı birlik mesajı: Bölünmüşlüğe düşmeyecek, teröre asla geçit vermeyeceğiz

"İşte terör, o kardeşlerimizin işi olmasın, aşı olmasın, umudu olmasın, hayali olmasın diye bize engel olmaya çalıştı. Bu teröre asla geçit vermeyeceğiz, bölünmüşlüğe asla düşmeyeceğiz ve inşallah ülkemizi çok daha ileri bir seviyeye hep birlikte getireceğiz."