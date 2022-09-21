Ekonomi Bakan Bilgin Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatından kurtaracağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Bilgin: Çalışanlarımızı enflasyonun tahribatından kurtaracağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım." dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Bilgin: Aralıkta da asgari ücrete zam yapacağız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara’da "Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kurulu Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin konuşmasının devamında, "Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı söyleyeyim." dedi.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT sorununun Aralık ayında Meclise getirileceğini belirterek, "Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz” dedi.

"EYT SORUNU ARALIK AYINDA MECLİSE GELECEK"

Bakan Bilgin, Aralık ayında ETY sorununun Meclise geleceğini belirterek, "Türkiye enflasyonun tahribatına karşı üretici ve esnafımızı koruyacağız. Elbette sorunlarımız var. Enflasyon sorunu var. Esnafın kredi sorunu var. Esnafın karşı karşıya olduğu emeklilikle ilgili sorunu çözeceğiz.

Onların her sorunu bizim sorunumuzdur. Çalışanlarımızın sorunu çözmek için de çalışmalar yapıyoruz. Emekçileri sevindirecek haber vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz” diye konuştu.

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