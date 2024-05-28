Bakan Bolat: Çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal refahını arttırmak için destek vermeye devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen toplantıyla, tarım satış kooperatifleri birlikleri temsilcileriyle bir araya geldi. Ticaret Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, tarım satış kooperatiflerinin sektördeki sorunları ve ekonomik ve sosyal refahlarını artırmak için verilebilecek destekler ele alındı.





Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tarım satış birliklerinden sorumlu Bakanlık olarak, tarım satış kooperatifleri birliklerinin sorunlarını dinlemek ve yöneticileriyle bir durum değerlendirmesi yapmak üzere toplandıklarını belirtti.





Bakan Bolat, kooperatiflerin ekonomik büyüme ve kırsal kalkınmaya katkısı artırılarak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin birleşip güçlenmesinin daima desteklendiğini söyledi. Türkiye'nin ekonomik büyüme noktasında çok iyi bir performans gösterdiğini ifade eden Bolat, “Son 21 yılda yıllık ortalama yüzde 5 noktada büyüme oranı kaydettik. Geçen yıl yüzde 4.5 büyüme kaydettik. Önümüzdeki cumartesi günü, TÜİK 2024 yılı ilk çeyrek büyüme rakamlarını açıklayacak. Bu büyümede de olumlu bir rakamın çıkması beklenmektedir, tahmin edilmektedir. Bunda tarama üreticilerimizin de çok büyük katkısı vardır. Bu büyümede inşallah ihracatın artışı ile ithalatın azalışının, dış ticarette pozitif etkisinin büyümede katkısını da göreceğiz” açıklamasında bulundu.

“Ticaret Bakanlığı olarak 10 bine aşkın kooperatifler ve ortaklarına hizmet veriyoruz"

Tarım satış kooperatiflerinin, çiftçilerin ürünlerinin değerini bulmasında, pazarlılaştırılmasında ve tüketicilere en uygun şartlarda sunulmasında çok büyük katkılar sağladığını vurgulan Bolat, “İstihdam oluşturma ve girişimciliği arttırma noktasında da tarım satış kooperatiflerimiz gerçekten önemli bir fonksiyon icra ediyorlar. Ticaret Bakanlığı olarak 10 bine aşkın kooperatifler ve ortaklarına hizmet veriyoruz. Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri bu alanda öne çıkmaktadır. Ülkemizin 51 vilayetinde 20 üründe faaliyet gösteren 286 adet faal durumda tarım satış kooperatiflerimiz bulunmakta. Bu kooperatiflere ortak olarak da 275 bin civarında çiftçimiz, üreticimiz bulunmaktadır. Bu 275 bin üreticimiz ve 286 adet tarım satış kooperatiflerimizin çatı kuruluşu olarak 13 tane faal tarım satış kooperatifleri ve birlikleri bulunmakta” ifadelerini kullandı.

“Tarım satış kooperatifleri ve birliklerimiz 53 milyon dolar ve 7,4 milyon avro ihracat katkısı da yapmışlardır”

Toprak sağlığını korumak, biyoçeşitliliği desteklemek ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için sürdürülebilir tarım uygulamalarının önemine de dikkati çeken Bolat, “Tarım satış kooperatifleri ve birliklerimiz üreticilerimize üretim sırasında ayni ve nakli kredilerle destekleyerek de girdi desteği döneminde ciddi bir katkı yapmaktadır. Tarım satış kooperatifleri ve birliklerimiz üreticilerimize üretim sırasında ayni ve nakli kredilerle destekleyerek de girdi desteği döneminde ciddi bir katkı yapmaktadırlar. Zeytin ve zeytinyağından yağlı tohumlara, ipek böceğin kozasından tiftiğe kadar değişen ürün gruplarında faaliyet gösteren tarım satış kooperatifleriyle birliklerimiz hem iç talebin karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadırlar hem de ülkemize 2022-2023 sezonunda 53 milyon dolar ve 7,4 milyon avro ihracat katkısı da yapmışlardır. Bunun yanında da işletmelerinde çalıştırdıkları 5 binin üzerindeki istihdam sayısı ile toplamda 20 bin kişilik bir aileye de katkı sunmaktadırlar” ifadelerine yer verdi.





“TBMM'de mevzuat değişikliği çalışmaları yapılarak kooperatifler için süre uzatımını sağladık”

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda 2020'de ve 2021 yılında yapılan değişikliklere uyum sağlamak ve tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin güncel mevzuat değişikliği taleplerini karşılamak için harekete geçtiklerini söyleyen Bolat, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Artırma Kanunu'nun 7. maddesi çerçevesinde birlik yönetimlerinin de görüşleri alınmak suretiyle örnek ana sözleşmelerimizde önemli değişiklikler yapıldığını dile getirdi. Bolat, Söz konusu değişiklikler uyum süreci sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Bolat şu şekilde devam etti:





“Kısa süre önce yine kanun değişikliği sebebiyle zorunlu hale gelen KOBBİS sistemine veri girişlerinin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak, kooperatif yönetim kurullarımızın yaptırıma uğramasının önüne geçmek ve kooperatiflerin ticari faaliyetlerinin sekteye uğramasını engellemek amacıyla geçtiğimiz hafta TBMM'de mevzuat değişikliği çalışmaları yapılarak kooperatifler için süre uzatımını sağladık. Bu çalışmaların tüm sektörlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.”

“Çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal refahını arttırmak için kooperatiflerimize destek vermeye devam edeceğiz”

Ticaret Bakanlığı olarak ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli aktörler olarak gördükleri kooperatiflere daha iyi hizmetler sunmak üzere çalışmaya aralıksız şekilde devam edeceklerini vurgulayan Bolat, “Çiftçilerimizin ekonomik ve sosyal refahını arttırmak için kooperatiflerimize destek vermeye devam edeceğiz. Kooperatiflerimiz sadece ekonomik kalkınmanın değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve sürdürülebilir kalkınmanın da temel taşlarıdır. Bu doğrultuda ilgili bakanlıklarımız Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve siz kıymetli birliklerimizin yöneticileri ile sektörlerimizde yaşanan uygulama ve mevzuat kaynaklı sorunları bugünkü toplandığımız vesilesiyle istişare etme fırsatı bulmuş olacağız” şeklinde konuştu.







