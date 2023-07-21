Bakan Bolat iş dünyasının nabzını tuttu: Dört sektörün temsilcileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanayi, iktisadi, perakende ve turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Bolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ile bir araya gelerek, katma değerli üretim ve dış ticaretin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ile Gümrük Birliği güncellenme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını bildirdi.





Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ile bir araya geldik.



Katma değerli üretim ve dış ticaretimizin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ile Gümrük Birliği güncellenme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. pic.twitter.com/TsHLeXmI5n — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) July 21, 2023

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştuklarını da belirten Bolat, "Sağladığı istihdam ve oluşturduğu ticaret hacmi ile ülkemiz ekonomisine önemli katkı sunan yiyecek ve içecek sektörü ile turizmcileri temsil eden dernek temsilcilerinin talep ve sorunlarını dinledik. Çözüm önerileri geliştirmeye yönelik atılacak adımları ele aldık." ifadesini kullandı.





Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik.



Sağladığı istihdam ve oluşturduğu ticaret hacmi ile ülkemiz ekonomisine önemli katkı sunan yiyecek ve içecek sektörü ile turizmcileri temsil eden Dernek… pic.twitter.com/sXeQBuZ1Yh — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) July 21, 2023

Organize perakende sektörü ele alındı

Bolat, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ile Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) başkanları ile yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Ticaretimizin önemli unsurlarından olan alışveriş merkezleri ve perakende sektörü aktörleriyle fikir alışverişlerinde bulunduk. Sektörün kapsadığı ve her geçen yıl yüksek bir hızla büyümeye devam eden organize perakende alanındaki sürdürülebilir gelişime yönelik değerlendirmelerde bulunduk."





Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) ve Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek ticaretimizin önemli unsurlarından olan alışveriş merkezleri ve perakende sektörü aktörleriyle… pic.twitter.com/FWROd5l86j — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) July 21, 2023

Birleşmiş Markalar Derneği temsilcileri ile istişare toplantısı

Bakan Bolat, Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) temsilcileri ile de bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Perakende sektörüne yönelik etkin ve sürdürülebilir bir rekabet ortamı tesis etmeye yönelik atılacak adımlara istinaden BMD temsilcilerinin görüş ve önerilerinin dinlendiğini ifade eden Bolat, "Bu sayede, işletmelerimizin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmelerinin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.





Türkiye’nin tanınmış birçok markasını bünyesinde bulunduran Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) temsilcileri ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdik.



Perakende sektörüne yönelik etkin ve sürdürülebilir bir rekabet ortamı tesis etmeye yönelik atılacak adımlara istinaden BMD… pic.twitter.com/DM6oHX7zH0 — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) July 21, 2023





AB ülkeleriyle ticari hacmi arttıracak projeler üzerine istişarelerde bulunuldu

Bolat, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldikleri toplantıya ilişkin ise "Avrupa Birliği ülkeleriyle mevcut ticari hacmimizi arttırmak adına hayata geçirebileceğimiz projeler üzerine istişarelerde bulunduk. İhracatımıza kurum hafızası sayesinde katkı sağlayan kıymetli vakıflarımız ile dirsek temasımız sürecek." değerlendirmesinde bulundu.





İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya gelerek Avrupa Birliği ülkeleri ile mevcut ticari hacmimizi arttırmak adına hayata geçirebileceğimiz projeler üzerine istişarelerde bulunduk.



İhracatımıza kurum hafızası… pic.twitter.com/hWdSosmiCq — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) July 21, 2023

Merter Sanayici ve İş Adamları Derneği (MESİAD) ile istişarelerde bulunduklarını da bildiren Bolat, "Merter firmalarının uluslararası rekabet güçlerini artırmaya ve markalaşmalarına yönelik atılacak adımlara destek vermeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.



